2021 жылға оралу: GeForce RTX 3060 қайтадан сатылымда

·40·Технология
2021 жылға оралу: GeForce RTX 3060 қайтадан сатылымда

Colorful компаниясы Қытай нарығында GeForce RTX 3060 12GB видеокарталарын жеткізуді қайта жандандырды. Board Channels Forums ресурсының мәліметтеріне сәйкес, Colorful Battle Axe GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 моделі қайтадан сөрелерде пайда болды. Әзірге жеткізу көлемі шектеулі, әр аймақ үшін бірнеше ондаған карта бөлінген, алайда компания апта сайынғы жеткізу жүйесін жолға қоюды жоспарлап отыр. Бұл туралы хабарлайды Ixbt.com.

Бұл видеокартаның серіктестер үшін бағасы 2200 юань (шамамен $325) деп белгіленген. Colorful ресми дүкенінде ол 2349 юань немесе шамамен $347 бағасымен сатылуда. Қызығы сол, бұл баға бес жыл бұрынғы дебюттік бағадан да жоғары. Өнім бетінде көрсетілгендей, тапсырыстар осы аптадан бастап жөнелтіледі және 5 маусымға дейін иелеріне жетеді.

RTX 3060 12GB моделінің нарыққа оралуы NVIDIA-ның осы графикалық процессорлар өндірісін қайта бастағаны туралы қауесеттерді растайды. Жақын арада ASUS, MSI және Galax сияқты брендтерден де жаңа партиялар шығады деп күтілуде. Естеріңізге сала кетейік, GeForce RTX 3060 12GB алғаш рет 2021 жылы $329 ұсынылған бағамен шығып, Steam пайдаланушылары арасында ең танымал видеокартаға айналған еді.

Board Channels Forums мәліметтері әдетте видеокарта өндіруші компаниялардың қызметкерлері мен жүйелік интеграторлар тарапынан ұсынылады, сондықтан бұл дереккөзден алынған ақпарат көп жағдайда расталады. Сондай-ақ, кеше AMD компаниясы өздерінің Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition моделін ресми түрде таныстырған болатын.

NVIDIAGeForce RTX 3060ColorfulВидеокартаТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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