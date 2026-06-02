Ресей SJ-100 ұшағының сынақтарын жаз соңына дейін аяқтамақ

·67·Технология
Ресей SJ-100 ұшағының сынақтарын жаз соңына дейін аяқтамақ

Біріккен авиақұрылыс корпорациясы (ОАК) импортты алмастыратын SJ-100 ұшағына арналған сертификаттау ұшу бағдарламасын осы жылдың жаз соңына дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Бұл туралы корпорация басшысы Вадим Бадеха ТАСС агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды. деп жазады.

Бадеханың айтуынша, қазіргі уақытта сынақ ұшуларының жалпы көлемінің шамамен 20 пайызын орындау қалды. Ол MS-21 және SJ-100 жобаларының соңғы кезеңде екенін атап өтіп, MS-21 ұшағы бойынша ұшулардың 70 пайызы әлі алда екенін қосты.

Бұған дейін Ресей премьер-министрінің бірінші орынбасары Денис Мантуров отандық PD-8 қозғалтқыштарымен жабдықталған жаңа SJ-100 ұшақтарын жеткізу 2026 жылдың соңында немесе 2027 жылдың бірінші тоқсанында басталуы мүмкін екенін айтқан болатын.

Анықтама үшін, PD-8 қозғалтқышының өзі барлық сынақтардан өтіп болды және оған тиісті сертификат маусым айының басында алынады деп күтілуде. Бұл жоба Ресей авиация өнеркәсібінің шетелдік бөлшектерге тәуелділігін азайтуға бағытталған маңызды қадам болып табылады.

АвиацияРесейSJ-100ТехнологияҰшақ
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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