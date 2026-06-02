Anthropic жасанды интеллект көмегімен 10 мыңнан астам осалдықты анықтады
Anthropic компаниясы Project Glasswing бағдарламасын кеңейтетінін жариялады. Бұл бастама Claude Mythos Preview мамандандырылған жасанды интеллект моделі арқылы маңызды бағдарламалық қамтамасыз етудегі осалдықтарды іздеуге бағытталған. Жобаның алғашқы апталарында қатысушылар 10 мыңнан астам жоғары және өте қауіпті осалдықты анықтады. Енді бағдарламадағы ұйымдар саны 50-ден 200-ге дейін артады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Project Glasswing бастапқыда Anthropic, ашық бастапқы кодты бағдарламалық жасақтама әзірлеушілері және мемлекеттік құрылымдар арасындағы жабық ынтымақтастық ретінде басталған еді. Қатысушылар үлкен код базаларындағы қауіпсіздік қателерін табу үшін арнайы бапталған Claude Mythos Preview моделін пайдалану мүмкіндігіне ие болады. Кеңейтудің жаңа толқыны 15-тен астам елдегі энергетика, денсаулық сақтау және байланыс салаларында жұмыс істейтін 150 қосымша ұйымды қамтиды.
Anthropic сарапшыларының пікірінше, алдағы 6–12 ай ішінде Mythos деңгейіндегі модельдер басқа әзірлеушілерде де пайда болады. Бұл кибершабуылдар санының күрт өсуіне және олардың одан да күрделенуіне әкелуі мүмкін. Компания мәселе қазір осалдықтарды табудан оларды жедел жоюға ауысып жатқанын атап өтті. Осы мақсатта кодтарды автоматты түрде талдауға және түзетулер дайындауға арналған Claude Security өнімі ұсынылды.
Қазіргі уақытта бағдарлама қатысушылары Claude Mythos Preview моделін тек осалдықтарды іздеу үшін ғана емес, сонымен қатар қауіпсіздік сынақтарын өткізу және ескірген бағдарламалық жасақтаманы жаңғырту үшін де пайдалануда. Anthropic болашақта бұл мүмкіндіктерді барлық киберқорғаныс мамандары үшін ашық етуді жоспарлап отыр. Жасанды интеллект мүмкіндіктері артқан сайын, қорғаушылардың бейімделу жылдамдығы цифрлық инфрақұрылым қауіпсіздігінің негізгі факторына айналады.
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