Urent самокаттары енді SDEK және SwiftDrive платформаларында қолжетімді

·25·Технология
Urent самокаттары енді SDEK және SwiftDrive платформаларында қолжетімді

Urent кикшеринг сервисі өз функционалдығын кеңейтіп, жаңа цифрлық платформалармен интеграцияны жүзеге асырды. Енді самокаттардың орналасқан жері SDEK логистикалық операторының мобильді қосымшасындағы карталарда көрсетіледі. Бұл пайдаланушыларға сәлемдемелерді жеткізу мен электр самокатпен жүруді біріктіре отырып, күрделі маршруттар құруға мүмкіндік береді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Жалға алуды бастау үшін қосымша пайдаланушыны автоматты түрде Urent сервисіне бағыттайды. Бұл ыңғайлылық қала бойынша қозғалыс пен курьерлік қызметтерді пайдалану процесін одан әрі оңтайландыруға қызмет етеді.

Сонымен қатар, корпоративтік клиенттер SwiftDrive платформасы арқылы самокаттарды пайдалану мүмкіндігіне ие болды. Бұл функция компанияларға таксиден бастап самокат жалдауға дейінгі барлық іссапар түрлерін бірыңғай шарт аясында орталықтандырылған түрде басқаруға мүмкіндік береді.

Urent баспасөз қызметі басты басымдық пайдаланушылар үшін қолайлы жағдай жасау екенін атап өтті. Клиенттер өздеріне үйреншікті сервистер арқылы самокаттарды тауып, қала бойынша ең оңтайлы бағыттарды құра алады.

UrentSDEKSwiftDriveКикшерингТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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