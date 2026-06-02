X әлеуметтік желісінде жаңа «React with Video» функциясы іске қосылды

·38·Технология
X әлеуметтік желісінде жаңа «React with Video» функциясы іске қосылды

Илон Маскқа тиесілі X әлеуметтік желісі платформада пікір білдіру мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған жаңа «React with Video» функциясын ұсынды. Бұл жаңалық Repost түймесіне балама ретінде қарастырылуда. Енді пайдаланушылар жай ғана постты бөлісумен немесе Quote Post арқылы мәтін жазумен шектелмей, посттарға видео-реакция қалдыра алады. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Жаңа функция негізінен контент жасаушыларға арналған, олар өздерінің жеке брендтерін басқалардың контентіне реакция білдіру арқылы дамыта алады. X платформасының өнім бөлімінің басшысы Никита Бир пікірлер әлеуметтік желінің ең маңызды тіректерінің бірі екенін және кейде ойды видео арқылы жеткізу ең тиімді тәсіл екенін атап өтті.

Қазіргі уақытта «React with Video» функциясы iOS құрылғыларында қолжетімді, бірақ компания жақын арада оны Android және веб-нұсқалар үшін де ұсынуға уәде береді. Пайдаланушылар видео жазу кезінде «green screen» (жасыл фон) немесе «split screen» (экранды бөлу) сияқты режимдерді пайдалана алады. Бұл аудиториямен бет-әлпет ым-ишарасы мен дауыс ырғағы арқылы жақынырақ байланыс орнатуға мүмкіндік береді.

Соңғы айларда X платформасы авторлар үшін бірқатар өзгерістер енгізді. Атап айтқанда, «Paid Partnership» белгілері енгізілді және Creator Subscriptions жүйесі жаңартылды. Сондай-ақ, компания сәуір айында сапасыз және кликбейт контент тарататын аккаунттарға төлемдерді азайту арқылы мұндай материалдарға қарсы күресті күшейтті.

Мәліметтерге сәйкес, X пайдаланушыларының саны тұрақты өсіп келеді. SpaceX компаниясының есептеріне сәйкес, 2026 жылдың наурыз айындағы жағдай бойынша платформа пайдаланушыларының саны 550 миллионға жетті, бұл 2025 жылғы желтоқсандағы 520 миллион көрсеткішінен айтарлықтай көп.

XElon MuskӘлеуметтік ЖеліVideo ReactТехнология
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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