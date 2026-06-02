Motorola Edge 2026: IP69 қорғанысы мен Sony камерасы бар ықшам смартфон

·56·Технология
Motorola Edge 2026: IP69 қорғанысы мен Sony камерасы бар ықшам смартфон

Motorola компаниясы өзінің жаңа Edge 2026 смартфонын ресми түрде таныстырды. Құрылғы заманауи стандарттар бойынша айтарлықтай ықшам, оның экран диагоналі 6,3 дюймді құрайды. Extreme AMOLED панелі 2640 × 1216 пиксель рұқсатын және HDR режимінде 5200 нитке дейінгі рекордтық жарықтықты қамтамасыз етеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Смартфонның аккумулятор сыйымдылығы 5000 мА·сағ құрайды, ол 60 ватттық сымды және 15 ватттық сымсыз қуаттау технологиясын қолдайды. Камера жүйесі үш модульден тұрады: негізгі сенсор ретінде 50 мегапиксельді Sony LYT-710 таңдалған. Сондай-ақ, 50 мегапиксельді ультра кең бұрышты объектив және 3 еселік оптикалық жақындату мүмкіндігі бар 10 мегапиксельді телеобъектив бар. Алдыңғы камера да 50 мегапиксельді анықтыққа ие.

Құрылғының аппараттық платформасы MediaTek Dimensity 7450 чипіне негізделген. Смартфон Android 16 операциялық жүйесінде жұмыс істейді және өндіруші кемінде үш ірі жүйелік жаңартуды уәде етеді. Маңызды тұсы – корпус IP69 стандарты бойынша су мен шаңнан толық қорғалған.

Motorola Edge 2026 АҚШ нарығында 2026 жылдың 11 маусымынан бастап сатылымға шығады. Бастапқы кезеңде модель тек 8 ГБ жедел және 128 ГБ тұрақты жад конфигурациясында ұсынылады. Жаңа гаджеттің бағасы 600 доллар деп белгіленген.

MotorolaEdge 2026СмартфонMediaTekAndroid 16
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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