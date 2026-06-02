Anthropic өзінің Claude Mythos моделін 15-тен астам елде енгізуде
Anthropic компаниясы жасанды интеллект көмегімен бағдарламалық қамтамасыз етудегі сыни осалдықтарды анықтауға және түзетуге бағытталған Project Glasswing бастамасын кеңейтуде. Сейсенбідегі мәлімдемеге сәйкес, жобаға 15-тен астам елден 150-ге жуық жаңа ұйым қосылды. Бұл жаңалық Anthropic компаниясы 65 миллиард долларлық инвестициялық раундтан кейін 1 триллион долларлық бағалаумен IPO үшін құпия өтінім бергені туралы хабарлардан кейін жарияланды. Бұл туралы ақпаратты Techcrunch.com береді.
Project Glasswing жобасының орталығында Claude Mythos моделі тұр. Компания бұл модельді өзінің ең қуатты әзірлемесі деп атайды, ол бірнеше апта ішінде мыңдаған «нөлдік күн» (zero-day) осалдықтарын анықтауға қабілетті. Сәуір айының басында Anthropic 50 бастапқы серіктеске, соның ішінде АҚШ үкіметіне өз кодтар базасын қауіпсіздік кемшіліктеріне тексеру үшін Claude Mythos Preview нұсқасын пайдалану мүмкіндігін берген болатын.
Бүгінгі таңда Mythos моделін пайдалану мүмкіндігі бар ұйымдар тізімі энергетика, сумен жабдықтау, денсаулық сақтау, байланыс және аппараттық қамтамасыз ету сияқты салаларды қамтиды. Anthropic блогында атап өтілгендей, бұл серіктестердің ортақ тұсы – олардың кодтар базасына жасалған сәтті шабуыл жаһандық және ұлттық қауіпсіздік үшін апатты салдарға әкелуі мүмкін.
The Financial Times басылымының хабарлауынша, кеңейтілген топқа Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Үндістан, Жапония және Оңтүстік Корея сияқты АҚШ-тың одақтас елдерінің ұйымдары кірді. Атап айтқанда, АҚШ-тың Okta компаниясы, Оңтүстік Кореяның Samsung, SK Hynix және SK Telecom алпауыттары, сондай-ақ НАТО және Еуропалық Одақтың киберқауіпсіздік агенттігі ENISA бұл модельді пайдалану құқығына ие болды.
Anthropic басқа жасанды интеллект компаниялары да жақын арада Mythos Preview деңгейіндегі модельдерді әзірлейтінін күтеді, сол себепті Project Glasswing аясында қауіпсіздік шараларын орнатуға асығуда. Бәсекелес OpenAI киберқауіпсіздікке бағытталған GPT-5.5-Cyber моделін әлдеқашан ұсынды және оны сынақтан өткізу үшін серіктестерінің үлкен тобына таратты.
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