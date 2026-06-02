VTB роботтарды басқаруға арналған арнайы жасанды интеллект платформасын жасауда
VTB банкі физикалық роботтарды жасанды интеллект көмегімен басқаруға арналған жаңа платформаны әзірлеп жатыр. T1 компаниясымен серіктестікте жүзеге асырылып жатқан бұл жоба әрбір әрекетті жеке бағдарламалау қажеттілігін жойып, роботтарды пайдалану процесін айтарлықтай жеңілдетеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Жаңа жүйе цифрлық ЖИ-агенттер (AI agents) концепциясына негізделген. Пайдаланушы күрделі жұмыс сценарийлерін жазудың орнына, нақты бизнес-тапсырманы қалыптастырады, ал платформа командаларды роботтар арасында дербес бөліп, олардың орындалуын бақылайды. Бұл жүйені клиенттерге қызмет көрсету, жеткізу, объектілерді күзету және инкассация сияқты түрлі салаларда қолдану күтілуде.
Жоба Қытайдың жасанды интеллект бойынша құзыреттілік орталығы базасында әзірленуде. Бұл орталық ресейлік және қытайлық мамандардың қатысуымен қолданбалы зерттеулер жүргізу және жаңа құрылғыларды сынақтан өткізу үшін құрылған. Бұған дейін банк осы ынтымақтастық аясында NVIDIA процессорларын қытайлық балама шешімдерге ауыстыру бойынша жұмыс істеп жатқаны хабарланған болатын.
Сарапшылардың есептеуінше, мұндай платформаны құру шығындары 1 миллиард рубльге дейін жетуі мүмкін. Қаражаттың негізгі бөлігі бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге ғана емес, сонымен қатар роботтардың әртүрлі түрлерін интеграциялауға, қауіпсіз басқару механизмдерін жасауға және ЖИ-модельдерді нақты ортада жұмыс істеуге үйретуге бағытталады.
Егер жоба сәтті жүзеге асырылса, VTB бизнес-процестер мен физикалық роботтар арасында ЖИ-агенттерді делдал ретінде қолданған алғашқы ірі компаниялардың біріне айналады. Бұл өнеркәсіптік робототехника мен корпоративтік операцияларды автоматтандырудағы жаңа кезең болмақ.
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