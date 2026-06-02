VTB роботтарды басқаруға арналған арнайы жасанды интеллект платформасын жасауда

·28·Технология
VTB роботтарды басқаруға арналған арнайы жасанды интеллект платформасын жасауда

VTB банкі физикалық роботтарды жасанды интеллект көмегімен басқаруға арналған жаңа платформаны әзірлеп жатыр. T1 компаниясымен серіктестікте жүзеге асырылып жатқан бұл жоба әрбір әрекетті жеке бағдарламалау қажеттілігін жойып, роботтарды пайдалану процесін айтарлықтай жеңілдетеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Жаңа жүйе цифрлық ЖИ-агенттер (AI agents) концепциясына негізделген. Пайдаланушы күрделі жұмыс сценарийлерін жазудың орнына, нақты бизнес-тапсырманы қалыптастырады, ал платформа командаларды роботтар арасында дербес бөліп, олардың орындалуын бақылайды. Бұл жүйені клиенттерге қызмет көрсету, жеткізу, объектілерді күзету және инкассация сияқты түрлі салаларда қолдану күтілуде.

Жоба Қытайдың жасанды интеллект бойынша құзыреттілік орталығы базасында әзірленуде. Бұл орталық ресейлік және қытайлық мамандардың қатысуымен қолданбалы зерттеулер жүргізу және жаңа құрылғыларды сынақтан өткізу үшін құрылған. Бұған дейін банк осы ынтымақтастық аясында NVIDIA процессорларын қытайлық балама шешімдерге ауыстыру бойынша жұмыс істеп жатқаны хабарланған болатын.

Сарапшылардың есептеуінше, мұндай платформаны құру шығындары 1 миллиард рубльге дейін жетуі мүмкін. Қаражаттың негізгі бөлігі бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге ғана емес, сонымен қатар роботтардың әртүрлі түрлерін интеграциялауға, қауіпсіз басқару механизмдерін жасауға және ЖИ-модельдерді нақты ортада жұмыс істеуге үйретуге бағытталады.

Егер жоба сәтті жүзеге асырылса, VTB бизнес-процестер мен физикалық роботтар арасында ЖИ-агенттерді делдал ретінде қолданған алғашқы ірі компаниялардың біріне айналады. Бұл өнеркәсіптік робототехника мен корпоративтік операцияларды автоматтандырудағы жаңа кезең болмақ.

VTBЖасанды ИнтеллектРобототехникаT1NVIDIA
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ресейде Boeing 787 Dreamliner баламасы 7-10 жылдан кейін пайда боладыБүгін, 12:30VKontakte жаңа архитектураға көшті: сайт жылдамдығы айтарлықтай арттыБүгін, 12:25Жаңа осалдық сайттарға SSD арқылы пайдаланушыны бақылауға мүмкіндік бередіБүгін, 11:57ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады