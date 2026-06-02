Әйелдер сөмкесін кибердекаға айналдыру: Big Tech-ке қарсы бүлік

·52·Технология
Әйелдер сөмкесін кибердекаға айналдыру: Big Tech-ке қарсы бүлік

Өзін «ашық кодты жаман қыз» деп атайтын CC есімді блогер өзінің қызғылт түсті қабыршақ пішінді сөмкесін толыққанды кибердекаға (cyberdeck) айналдырды. Бұл құрылғы жай ғана аксессуар емес, Tamagotchi, электронды кітап оқу құралы және жеке серверлерге қосылған қуатты компьютер. CC бағдарламалық инженерия саласында білімі болмаса да, Raspberry Pi негізінде ерекше DIY компьютерлер жасауды үйренді және Bimbo Tech блогы арқылы басқа әйелдерге де үйретуде. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Кибердека түсінігі алғаш рет Уильям Гибсонның 1984 жылғы «Нейромант» романында пайда болды. 2010 жылдары Raspberry Pi сияқты шағын компьютерлер нарыққа шыққанда, әуесқойлар өз құрылғыларын жинай бастады. Соңғы айларда әлеуметтік желілерде әйелдер жасаған көркем және гипер-феминді кибердекалар танымал болды. Технология әлеміндегі жасырын мизогинияны сынаған CC «элиталық» модельдердің әрқашан қара немесе күміс түсті болатынын, ал қызғылт түстің назардан тыс қалатынын атап өтті.

Қазір Instagram және TikTok платформаларында әртүрлі шығармашылық үлгілерді: ағаш пен мүктен жасалған Game Boy ойын құрылғыларын, 3D-принтерде басылған қазба ішіндегі MP3 плеерлерді және тіпті Barbie қуыршақ үйінің ішіне жасырылған мини-компьютерлерді көруге болады. Бұл қозғалыс тек эстетика емес, сонымен қатар Meta және Apple сияқты алпауыттардың біркелкілігі мен бақылауына қарсы наразылық белгісі. Пайдаланушылар өздерінің 1000 долларлық iPhone құрылғыларын «jailbreak» жасай алмайтындарынан шаршады.

Бұл тренд адамдарға технологияны бақылауды қайтарып алуға мүмкіндік береді. CC-дің айтуынша, адамдардың «қара жәшік» ішінен шығып, өз құрылғыларын дербес өзгерте алуы — шығармашылықтың шыңы. Бұл қозғалыс технологияны жай ғана тұтыну емес, оны жекелендіру және еркіндік құралына айналдыруды мақсат етеді.

CyberdeckRaspberry PiDIYТехнологияOpen Source
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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