Еуропаның жасанды интеллект стратегиясы Силикон алқабынан қалай ерекшеленеді

·43·Технология
Еуропаның жасанды интеллект стратегиясы Силикон алқабынан қалай ерекшеленеді

Жаһандық жасанды интеллект (AI) жарысы көбінесе АҚШ пен Қытай арасындағы күрес ретінде түсіндіріледі. Алайда VivaTech конференциясында Еуропа мүлдем басқа модельді ұсынып отыр. Соңғы жылдары Силикон алқабы ауқым, жылдамдық және нарықтағы үстемдікке ұмтылып жатқанда, Еуропа бұған қарсы тепе-теңдік — өнеркәсіптік бәсекеге қабілеттілік пен технологиялық егемендікке негізделген көзқарасты алға тартуда. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Бұл айырмашылық өткен жыл ішінде айқынырақ көрінді. Америкалық AI компаниялары неғұрлым қуатты модельдерді шығаруға асықса, еуропалық саясаткерлер реттеу, ашықтық, құпиялылық және инфрақұрылымдық тәуелсіздікке назар аударуда. Сыншылар бұл тәсіл инновацияны шектейді десе, жақтаушылар Еуропа басқару және заңнама арқылы көшбасшы болуға тырысып жатқанын алға тартады.

Еуропаның AI амбициялары ол тарихи тұрғыдан үстемдік ететін салалар арқылы қалыптасуда. Силикон алқабындағы бум негізінен тұтынушылық платформалар мен ChatGPT сияқты іргелі модельдерге сүйенсе, еуропалық компаниялар жасанды интеллектті өндіріс, логистика, денсаулық сақтау және энергетика сияқты күрделі жүйелерге енгізуге назар аударған. Бұл салалар тек қуатты модельдерді ғана емес, сонымен қатар операциялық тәжірибе мен ұзақ мерзімді сенімді талап етеді.

Тұтынушылар ауқымында Силикон алқабымен тікелей бәсекелесудің орнына, Еуропа өзін «өнеркәсіптік AI» орталығы ретінде көрсетуде. Бұл жүйелер жеткізу тізбектерін, көлік желілерін және маңызды инфрақұрылымдарды басқарады. VivaTech 2026 аясында TechCrunch-пен серіктестікте өткізілетін байқаулар жаңа стартаптарға өз жобаларын Парижден Сан-Францискоға дейінгі жаһандық алаңдарда көрсетуге мүмкіндік береді.

Жасанды ИнтеллектVivaTechСиликон АлқабыТехнологияИнновация
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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