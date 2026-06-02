T2 операторы 2026 жылға дейін 48 елде VoLTE-роумингін іске қосады

·45·Технология
T2 операторы 2026 жылға дейін 48 елде VoLTE-роумингін іске қосады

Ресейлік T2 байланыс операторы (бұрынғы Tele2) VoLTE-роуминг қызметін дамыту бойынша ауқымды жоспарларын жариялады. Компания мәліметінше, оператор бұл сервистің географиясын екі есеге жуық кеңейтуді көздеп отыр. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Қазіргі уақытта LTE желілері арқылы дауыстық қоңыраулар шалу мүмкіндігі T2 абоненттері үшін 23 елде және 30 шетелдік желіде қолжетімді. Статистика бойынша, күн сайын шетелде 70 мыңға жуық адам бұл қызметті белсенді пайдалануда.

2026 жылдың соңына дейін оператор бұл тізімді тағы 25 елмен толықтыруды жоспарлап отыр. Халықаралық VoLTE қызметінің қарқынды дамуы T2 үшін 2025 жылы басталып, бір жыл ішінде 18 шетелдік желі жүйеге қосылған болатын.

Қазіргі таңда бұл технология АҚШ, Аустралия, Қытай, Жапония, Испания, Германия және басқа да танымал туристік бағыттарда табысты жұмыс істеуде. Кеңейтудің жаңа кезеңі абоненттерге халықаралық сапарлар кезінде жоғары сапалы байланысты қамтамасыз етеді.

T2VoLTEРоумингТехнологияБайланыс
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ресейде Boeing 787 Dreamliner баламасы 7-10 жылдан кейін пайда боладыБүгін, 12:30VKontakte жаңа архитектураға көшті: сайт жылдамдығы айтарлықтай арттыБүгін, 12:25Жаңа осалдық сайттарға SSD арқылы пайдаланушыны бақылауға мүмкіндік бередіБүгін, 11:57ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады