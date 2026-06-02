T2 операторы 2026 жылға дейін 48 елде VoLTE-роумингін іске қосады
Ресейлік T2 байланыс операторы (бұрынғы Tele2) VoLTE-роуминг қызметін дамыту бойынша ауқымды жоспарларын жариялады. Компания мәліметінше, оператор бұл сервистің географиясын екі есеге жуық кеңейтуді көздеп отыр. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Қазіргі уақытта LTE желілері арқылы дауыстық қоңыраулар шалу мүмкіндігі T2 абоненттері үшін 23 елде және 30 шетелдік желіде қолжетімді. Статистика бойынша, күн сайын шетелде 70 мыңға жуық адам бұл қызметті белсенді пайдалануда.
2026 жылдың соңына дейін оператор бұл тізімді тағы 25 елмен толықтыруды жоспарлап отыр. Халықаралық VoLTE қызметінің қарқынды дамуы T2 үшін 2025 жылы басталып, бір жыл ішінде 18 шетелдік желі жүйеге қосылған болатын.
Қазіргі таңда бұл технология АҚШ, Аустралия, Қытай, Жапония, Испания, Германия және басқа да танымал туристік бағыттарда табысты жұмыс істеуде. Кеңейтудің жаңа кезеңі абоненттерге халықаралық сапарлар кезінде жоғары сапалы байланысты қамтамасыз етеді.
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