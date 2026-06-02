Mirror негізін қалаушы Бринн Патнэм жаңа Board стартапы үшін 20 млн доллар тартты
Нью-Йоркте орналасқан Board стартапы Union Square Ventures басқаруындағы А сериялы инвестициялық раундта 20 миллион доллар қаражат жинады. Жобаның негізін қалаушы Бринн Патнэм бұған дейін өзінің Mirror фитнес-стартапын Lululemon компаниясына 500 миллион долларға сатқанымен танымал болған еді. Жаңа инвестициялық раундқа Биз Стоун, Тим Феррисс және Скотт Бельски сияқты танымал періште-инвесторлар да қатысты. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды.
Board құрылғысы — ағаш жақтауға орнатылған 24 дюймдік сенсорлық экран, ол арнайы технологияның көмегімен физикалық ойын фигураларын тани алады. Құрылғы дәстүрлі үстел ойындарының тактильді сезімін видеоойындардың интерактивтілігімен біріктіреді. Қазіргі таңда бұл құрылғы АҚШ-тың барлық штаттарындағы он мыңдаған үйлерде, мектептер мен ауруханаларда қолданылуда.
Компания инвестициямен қатар Board Studio платформасын да жариялады. Бұл жасанды интеллектке негізделген жүйе, ол пайдаланушыларға қарапайым мәтіндік командалар (промпттар) арқылы бір сағаттан аз уақыт ішінде өз ойындарын жасауға мүмкіндік береді. Аталған платформаны жыл соңында іске қосу жоспарланған.
Бринн Патнэмнің айтуынша, Board жобасы адамдарды гаджеттерден алшақтатып, бір жерге жинақтауға қызмет етеді. Mirror өзін-өзі жетілдіруге бағытталса, Board отбасылық және достық қарым-қатынастарды нығайтуға бағытталған. Бұл жоба AI технологияларының арқасында тұтынушылық технологияларға деген қызығушылық қайта оянып жатқан тұста табысқа жетуде.
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