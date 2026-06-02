Yandex Pay ірі аударымдарды сенімді өкіл арқылы растау функциясын іске қосты

·32·Технология
Yandex Pay ірі аударымдарды сенімді өкіл арқылы растау функциясын іске қосты

Yandex Pay қызметі пайдаланушыларды алаяқтардан қорғау мақсатында жаңа қауіпсіздік құралын енгізді. Енді пайдаланушылар ақша аударымдары үшін белгілі бір лимит белгілеп, осы сомадан асатын барлық операцияларды тексеру үшін сенімді өкілді таңдай алады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Белгіленген лимиттен асатын транзакция жасалған кезде, таңдалған тұлға қосымша арқылы хабарлама алады және төлемді растай немесе қабылдамауы мүмкін. Бұл қауіпсіздік шарасы телефон нөмірі мен деректемелер арқылы жеке тұлғаларға жіберілетін аударымдарға қатысты және Yandex Pay, Pro және Seiv жинақ шоттарында бір уақытта жұмыс істейді.

Қылмыскерлер тарапынан қысым жасалуының алдын алу үшін, шот иесі тарапынан тексеру функциясын өшіру 24 сағаттық кідіріспен жүзеге асырылады. Осы уақыт ішінде жақындары күдікті әрекетті байқап, жағдайға араласа алады. Ал сенімді өкіл тексеруді бірден өшіре алады.

Жаңа функцияны Yandex Pay қосымшасының Профиль => Баптаулар => Операцияларды тексеру бөлімінде белсендіруге болады. Ол үшін лимит мөлшері мен сенімді өкілдің телефон нөмірін көрсету қажет. Қызметті пайдалану үшін екі пайдаланушы да максималды деңгейде идентификациядан өткен болуы шарт.

Yandex PayҚауіпсіздікТехнологияФинтехАлаяқтық
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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