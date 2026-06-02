Huawei Mate 90: Мур заңының шектеулерін еңсеретін алғашқы смартфон
Желіде Huawei Mate 90 сериясының шығарылу мерзіміне қатысты жаңа мәліметтер пайда болды. Қытайлық инсайдер Fix Focus Digital хабарлауынша, компания өздерінің мобильді чиптерін өндіруді тұрақтандырғаннан кейін смартфондарды шығарудың дәстүрлі кестесіне оралуда. Жаңа флагмандар күтілгеннен әлдеқайда ертерек сатылымға шығады деп күтілуде. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Таратылған ақпаратқа сәйкес, Mate 90 сериясы 2026 жылдың қыркүйек айының соңында-ақ дүкен сөрелерінде пайда болуы мүмкін. Бұл әдеттегі мерзімдерден айтарлықтай ерте, өйткені алдыңғы буын модельдері негізінен қараша айының соңына қарай сатылымға шығарылатын. Ресми анонс сатылым басталғанға дейін жасалуы ықтимал.
Дереккөз кестенің жеделдеуі Huawei компаниясының жеке бір кристалды жүйелері айналасындағы жағдайдың жақсаруымен байланысты екенін атап өтті. Бұған дейін компания басшыларының бірі Хэ Тинбо биыл Kirin 5G процессорларының өнімділігін жаңа «логикалық бүктеу» (Logic Folding) технологиясының көмегімен арттыру жоспарлары туралы айтқан болатын.
«Логикалық бүктеу» — бұл Huawei тарапынан Tau масштабтау заңы аясында ұсынылған микросхемаларды көп деңгейлі оңтайландыру тұжырымдамасы. Ол Мур заңының физикалық шектеулерін еңсеруге және технологиялық санкцияларды айналып өтуге бағытталған, сонымен қатар күрделірек физикалық технологиялық процестерге бірден көшуді талап етпейді.
Сонымен қатар, Huawei алдағы Mate 90 сериясы үшін зум-түсірілімді кәсіби камералар деңгейіне жеткізетін жаңа аксессуарлар дайындап жатқаны хабарланды. Осы тұрғыда компания смартфондарды жүйелі түрде шығаруға қайта оралды. Наурыз айында Enjoy 90 сериясы дебют жасаса, жыл соңына дейін сыйымдылығы жоғары аккумуляторлы Enjoy 100 желісі күтілуде.
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