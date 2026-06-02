Трамп жасанды интеллектті бақылау туралы жаңа жарлыққа қол қойды

·51·Технология
Трамп жасанды интеллектті бақылау туралы жаңа жарлыққа қол қойды

АҚШ Президенті Дональд Трамп сейсенбі күні үкіметке қуатты AI модельдерін көпшілікке ұсынбас бұрын тексеру мүмкіндігін беретін атқарушы жарлыққа қол қойды. Құжатқа сәйкес, жасанды интеллект компанияларынан өздерінің жаңа модельдерін сынақтан өткізу немесе бағалау үшін өнім шығарылғанға дейін 30 күн бұрын ерікті түрде үкіметке ұсыну сұралады. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Жарлықтың алғашқы жобасында 90 күндік мерзім қарастырылған еді, бірақ технология саласының өкілдері бұл мерзімді екі аптаға дейін қысқартуды талап етті. Трамп мамыр айының соңында жарлықтың қатаң нұсқасына қол қоюы керек еді, бірақ венчурлық инвестор Дэвид Сакс сияқты сала өкілдерінің қарсылығынан кейін процесс кейінге қалдырылды. Президент сол кезде Қытаймен бәсекелестікте AI компанияларына кедергі жасағысы келмейтінін атап өткен болатын.

Сейсенбіде жарияланған құжатта жаңа AI модельдерін әзірлеу, жариялау немесе тарату үшін міндетті мемлекеттік лицензиялау немесе рұқсат талаптары енгізілмейтіні ерекше атап өтілген. Трамп бұл жарлыққа Silicon Valley компанияларының басшыларының қатысуымен қол қоюды жоспарлағанымен, құжат жабық есік жағдайында қол қойылды.

Ерікті тексеру процесінен бөлек, жарлық Әділет министрлігіне AI көмегімен жасалатын хакерлік шабуылдар мен рұқсатсыз кіру сияқты қылмыстарды басым бағыт ретінде қарастыруды жүктейді. Бұл президенттің жасанды интеллект бойынша алғашқы жарлығы емес; өткен жылдың желтоқсан айында ол штаттардың AI заңдарын біріктіретін ұлттық саясат негіздерін құру туралы бұйрық берген болатын.

ТрампЖасанды ИнтеллектAISilicon ValleyАҚШ
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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