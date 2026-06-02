OpenAI кеңсе қызметкерлеріне арналған жаңа Codex құралдарын ұсынды

·51·Технология
OpenAI кеңсе қызметкерлеріне арналған жаңа Codex құралдарын ұсынды

OpenAI компаниясы корпоративтік пайдаланушыларды тарту мақсатында Codex платформасы үшін жаңа мүмкіндіктер топтамасын жариялады. Бұл агенттік құралдар жұмыс орнындағы тиімділікті арттыруға бағытталған және компанияның есебіне сәйкес, Codex-ті пайдалану ауқымы бағдарламалаудан әлдеқайда кеңейген. Қазіргі таңда платформаның апталық белсенді пайдаланушыларының саны 5 миллионнан асты, бұл ақпан айындағы көрсеткіштен алты есе көп. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды.

Жаңа функциялар аясында OpenAI алты арнайы плагинді іске қосты. Олар деректерді талдау, креативті өндіріс, сауда, өнім дизайны, акциялық инвестициялар және инвестициялық банкинг сияқты салаларға арналған. Әрбір плагин белгілі бір кәсіби міндеттерді орындау үшін қажетті интеграцияларды, нұсқауларды және контекстті қамтиды. Бұл Codex-ке белгілі бір маманның жұмыс процесін толығымен модельдеуге мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, OpenAI жаңа Sites функциясын ұсынды. Бұл функция арқылы Codex өз жұмысының нәтижесін қарапайым файл түрінде емес, интерактивті веб-сайт ретінде ұсына алады. Жобаны қолдау үшін Wix, Base44, Replit, Lovable, Figma және Emergent сияқты компаниялармен серіктестік орнатылды. Бұдан бөлек, Annotations функциясы пайдаланушыларға құжаттың белгілі бір бөлігін белгілеп, нақтырақ командалар беруге мүмкіндік береді.

Бұл жаңалықтар OpenAI Deployment Company деп аталатын бірлескен кәсіпорын құрылғаннан кейін үш апта өткен соң жарияланды. Аталған кәсіпорын жаһандық инвестициялық фирмалардан 4 миллиард доллардан астам қаражат тартқан, оның негізгі мақсаты — OpenAI технологияларын бүкіл әлем бойынша бизнес инфрақұрылымдарына терең интеграциялау. Компания қазір тек қарапайым пайдаланушылар емес, сонымен қатар ірі корпорациялар нарығында да Anthropic сияқты бәсекелестермен күресуде.

OpenAICodexЖасанды ИнтеллектТехнологияБизнес
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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