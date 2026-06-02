Астрономдар ғарыштық бостықтардағы бариондық зат мөлшерін алғаш рет өлшеді
Халықаралық космологтар мен радиоастрономдар тобы ғарыштық бостықтар (Cosmic voids) — галактикалар іс жүзінде жоқ алып бостықтар ішіндегі бариондық («қарапайым») зат мөлшері туралы алғаш рет тікелей бақылау деректерін алды. Талдаулар мұндай аймақтардың орталық бөліктеріндегі бариондық материя тығыздығы Әлемдегі орташа көрсеткіштен шамамен 60 пайызға төмен екенін көрсетті. Галактикалар мен олардың шоғырларынан айырмашылығы, бостықтар әлдеқайда тыныш дамиды және бұл оларға ерте Әлем жағдайлары туралы ақпаратты сақтап қалуға мүмкіндік береді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Бұл күрделі міндетті шешу үшін ғалымдар жылдам радиожарылыстарды (FRB) — қысқа және өте қуатты радиоимпульстерді пайдаланды. Сигнал галактикааралық кеңістіктен өткенде еркін электрондармен өзара әрекеттеседі, бұл оның жолындағы зат мөлшерін анықтауға көмектеседі. Егер жарық жоғары тығыздықтағы аймақтан өтсе, сигналдың кешігуі артады, ал ғарыштық бостықты кесіп өткенде өзіндік тапшылық орын алады.
Зерттеуде екі ірі жобаның деректері біріктірілді: үш мыңнан астам радиожарылысты тіркеген Канаданың CHIME/FRB радиотелескопы және галактикалардың таралуының 3D картасын жасаған SDSS BOSS жобасы. Бұл деректер жиынтығы радиосигналдардың өтуін ғарыштық бостықтардың геометриясымен байланыстыруға мүмкіндік берді. Нәтижелер қарапайым заттың таралуы тіпті ең сирек аймақтарда да қараңғы материяның таралуын қайталайтынын көрсетеді.
Ғалымдар сонымен қатар бостықтардағы электрондық компоненттің температурасын шамамен 1,1 миллион кельвин деп бағалады. Бұл Әлемдегі қарапайым заттың негізгі резервуарларының бірі болып саналатын сирек ыстық-қайнар галактикааралық ортаның бар екенін дәлелдейді. Болашақта CHORD, DSA және SKA сияқты жаңа буын радиотелескоптары іске қосылғаннан кейін, астрономдар ғарыштың ең бос аймақтарын қараңғы энергия мен нейтрино массасын зерттеу үшін ең дәл құралға айналдыруды жоспарлап отыр.
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