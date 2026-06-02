VivaTech 2026: Yevropanyng jasanandy intellekt strategiyasy qanday bolady?

·51·Технология
VivaTech 2026: Yevropanyng jasanandy intellekt strategiyasy qanday bolady?

TechCrunch basylymy VivaTech 2026-men seriktestikte jasanandy intellekt (AI) bolashagyn anyqtaushy en manyzdy talqylau-pikirtaulargha nazar audaruda. Osy seriktestik ayasynda VivaTech Innovation of the Year bayqauy arqyly jana startap negizun salushylar óz jobalaryn kórsetedi. Jenimpaz Parijde tikeley shyghyp sóyleu jáne San-Fransiskoda ótetin TechCrunch Disrupt 2026 ayasyndaghy Startup Battlefield 200 tiziminen oryn alu múmkindigin qolgha keltiredi. Bul turaly habar beredi: Techcrunch.com.

Jahandyq jasanandy intellekt jarysy kóbinese AQSh pen Qytay arasyndaghy kýres retinde talqylanady. Alaıda VivaTech 2026 alanynda Yevropa múlde basqasha model usynuda. Silicon Valley auqym, jyldamdyq jáne naryqta ýstemdikke umtylyp jatqan tusynda, Yevropa ónerkásiptik básekege qabilettilik pen tehnologiyalyq suverenitetke negizdelgen ten'gerimdi kózqarasty algha tartuda.

AQSh kompaniyalary asa quatty modellendi shygharugha asyghyp jatqan tusynda, Yevropa sayasatkerleri retteu, ashyqtyq, qupialylyq jáne infraqurylym táuelsizdigine nazar audaruda. Synshylar bul tásil innovatsiyalardy shekteydi dep eseptegenimen, jaqtaushylar Yevropa basqaru jáne etika máselelerinde kóshbasshy bolugha umtylyp jatqanyn basa aytuda.

Yevropanyng AI ambitsiyalary ol tarihy turghydan myqty bolghan salalar — óndiris, logistika, densaulyq saqtau, kiberqauipsizdik jáne energetika infraqurylymy men baylanysty. Silicon Valley kóbinde tutynushy platformalaryna nazar audarsa, Yevropa ónerkásiptik jasanandy intellektke, yaghni jetkizu tizbekteri men kólik jelilerin basqaratyn kýrdeli jýielerge basa mán berude.

VivaTechJasanandy IntellektTechCrunchStartapTehnologiya
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ресейде Boeing 787 Dreamliner баламасы 7-10 жылдан кейін пайда боладыБүгін, 12:30VKontakte жаңа архитектураға көшті: сайт жылдамдығы айтарлықтай арттыБүгін, 12:25Жаңа осалдық сайттарға SSD арқылы пайдаланушыны бақылауға мүмкіндік бередіБүгін, 11:57ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады