VivaTech 2026: Yevropanyng jasanandy intellekt strategiyasy qanday bolady?
TechCrunch basylymy VivaTech 2026-men seriktestikte jasanandy intellekt (AI) bolashagyn anyqtaushy en manyzdy talqylau-pikirtaulargha nazar audaruda. Osy seriktestik ayasynda VivaTech Innovation of the Year bayqauy arqyly jana startap negizun salushylar óz jobalaryn kórsetedi. Jenimpaz Parijde tikeley shyghyp sóyleu jáne San-Fransiskoda ótetin TechCrunch Disrupt 2026 ayasyndaghy Startup Battlefield 200 tiziminen oryn alu múmkindigin qolgha keltiredi. Bul turaly habar beredi: Techcrunch.com.
Jahandyq jasanandy intellekt jarysy kóbinese AQSh pen Qytay arasyndaghy kýres retinde talqylanady. Alaıda VivaTech 2026 alanynda Yevropa múlde basqasha model usynuda. Silicon Valley auqym, jyldamdyq jáne naryqta ýstemdikke umtylyp jatqan tusynda, Yevropa ónerkásiptik básekege qabilettilik pen tehnologiyalyq suverenitetke negizdelgen ten'gerimdi kózqarasty algha tartuda.
AQSh kompaniyalary asa quatty modellendi shygharugha asyghyp jatqan tusynda, Yevropa sayasatkerleri retteu, ashyqtyq, qupialylyq jáne infraqurylym táuelsizdigine nazar audaruda. Synshylar bul tásil innovatsiyalardy shekteydi dep eseptegenimen, jaqtaushylar Yevropa basqaru jáne etika máselelerinde kóshbasshy bolugha umtylyp jatqanyn basa aytuda.
Yevropanyng AI ambitsiyalary ol tarihy turghydan myqty bolghan salalar — óndiris, logistika, densaulyq saqtau, kiberqauipsizdik jáne energetika infraqurylymy men baylanysty. Silicon Valley kóbinde tutynushy platformalaryna nazar audarsa, Yevropa ónerkásiptik jasanandy intellektke, yaghni jetkizu tizbekteri men kólik jelilerin basqaratyn kýrdeli jýielerge basa mán berude.
…