Focused Energy лазерлік термоядролық технология үшін 240 млн доллар тартты

·38·Технология
Focused Energy лазерлік термоядролық технология үшін 240 млн доллар тартты

Германиялық Focused Energy стартапы Series A инвестициялық раундында 240 миллион доллар қаражат жинады. Бұл термоядролық энергетика саласындағы ең ірі бастапқы қаржыландыру кезеңдерінің бірі болып табылады, нәтижесінде компанияның жалпы жеке капиталы 300 миллион долларға жетті. Сонымен қатар, стартап 200 миллион доллар көлемінде гранттар алды, бұл оны саладағы ең жақсы қаржыландырылған жобалардың біріне айналдырды. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды.

Focused Energy лазерлердің көмегімен термоядролық отынды сығатын реактормен жұмыс істеуде. Бұл әдіс инерциялық ұстау деп аталады және ол Калифорниядағы Lawrence Livermore ұлттық зертханасының National Ignition Facility (NIF) тәжірибесіне негізделген. NIF әзірге жұмсалған энергиядан гөрі көп энергия өндірген әлемдегі жалғыз басқарылатын термоядролық реакция орталығы болып табылады.

Компания дизайнды жеңілдету мақсатында NIF тәжірибесіндегі күрделі алтын цилиндрлерден бас тартып, «тікелей жетек» (direct drive) жүйесін қолдануда. Бұл әдісте лазерлер отын капсуласын тікелей сығады, нәтижесінде реактордың тиімділігі артады. NIF жылына небәрі 400 рет лазерлік соққы жасаса, Focused Energy коммерциялық мақсаттар үшін секундына 10 рет, яғни күніне 864 000 соққы жасауды жоспарлауда.

Инвестициялық раундқа Германияның RWE энергетикалық алпауыты негізгі инвестор ретінде қатысты. Сондай-ақ, процеске SPRIND инновациялар агенттігі мен Еуропалық инновациялық кеңес қоры да атсалысты. Focused Energy өзінің Lighthouse деп аталатын алғашқы демонстрациялық жүйесін Германиядағы бұрынғы атом электр станциясының аумағында салуды көздеп отыр.

Термоядролық энергетика нарығы биыл инвесторлардың назарында. Жақында Thea Energy 100 миллион доллар, ал Inertia Enterprises 450 миллион доллар қаражат тартқан болатын. Focused Energy осы бәсекелестік ортада өзінің лазерлік технологиясымен көшбасшылыққа ұмтылуда.

Focused EnergyТермоядролық ЭнергияЛазерлік ТехнологияСтартапИнвестиция
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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