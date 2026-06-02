Apple MacBook Neo жаңа буын сатып алушылары арасында танымал болуда

·38·Технология
Apple MacBook Neo жаңа буын сатып алушылары арасында танымал болуда

Apple компаниясының MacBook Neo ноутбугы нарыққа шыққаннан бергі үш ай ішінде күтпеген табысқа жетті. IDC талдау орталығының мәліметінше, Apple наурыз айында аяқталған тоқсанда 1,1 миллион дана MacBook Neo жеткізген. Бұл көрсеткіш тіпті MacBook Air (M5) және MacBook Pro (M5) модельдерінің дебюттік нәтижелерінен де жоғары. Бұл туралы хабарлайды Techcrunch.com.

MacBook Neo моделі наурыз айының ортасында сатылымға шыққанын ескерсек, бұл нәтиже таңқаларлық. IDC вице-президенті Навкендар Сингх ноутбуктің небәрі үш апта ішінде осыншама сатылғанын және сәуір айынан бастап сұраныс күрт өскенін атап өтті. 599 долларлық бастапқы баға бұл құрылғыны кең аудитория үшін қолжетімді етті.

Ноутбук Apple компаниясының премиум дизайнын сақтап қалды: ол алюминий корпуспен және 13 дюймдік Liquid Retina дисплейімен жабдықталған. Бағаны төмендету мақсатында Apple онда M-сериялы процессордың орнына A18 Pro чипін қолданды және базалық модельде 8GB жедел жад ұсынды. Бұл стратегия өзін ақтады және көптеген елдерде, әсіресе Үндістанда үлкен сұранысқа ие болды.

АҚШ нарығы жалпы жеткізілімнің 44 пайызын құраса, Үндістанда Windows ноутбуктерінің бағасы өсуі аясында MacBook Neo ең тартымды таңдауға айналды. Сарапшылардың пікірінше, Neo моделінің табысы Apple компаниясының дамушы нарықтардағы стратегиясын түбегейлі өзгертуі мүмкін.

AppleMacBook NeoТехнологияНоутбукIDC
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53Қытай инвазивті ми имплантын коммерциялық қолдануға рұқсат берген алғашқы ел болдыБүгін, 10:52Honor Robot Phone: әлемдегі алғашқы каркасты камерасы бар робот-смартфонБүгін, 10:22Әлемдегі ең ірі жеке лазерлік жүйе іске қосылдыБүгін, 10:22
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады