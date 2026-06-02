Apple MacBook Neo жаңа буын сатып алушылары арасында танымал болуда
Apple компаниясының MacBook Neo ноутбугы нарыққа шыққаннан бергі үш ай ішінде күтпеген табысқа жетті. IDC талдау орталығының мәліметінше, Apple наурыз айында аяқталған тоқсанда 1,1 миллион дана MacBook Neo жеткізген. Бұл көрсеткіш тіпті MacBook Air (M5) және MacBook Pro (M5) модельдерінің дебюттік нәтижелерінен де жоғары. Бұл туралы хабарлайды Techcrunch.com.
MacBook Neo моделі наурыз айының ортасында сатылымға шыққанын ескерсек, бұл нәтиже таңқаларлық. IDC вице-президенті Навкендар Сингх ноутбуктің небәрі үш апта ішінде осыншама сатылғанын және сәуір айынан бастап сұраныс күрт өскенін атап өтті. 599 долларлық бастапқы баға бұл құрылғыны кең аудитория үшін қолжетімді етті.
Ноутбук Apple компаниясының премиум дизайнын сақтап қалды: ол алюминий корпуспен және 13 дюймдік Liquid Retina дисплейімен жабдықталған. Бағаны төмендету мақсатында Apple онда M-сериялы процессордың орнына A18 Pro чипін қолданды және базалық модельде 8GB жедел жад ұсынды. Бұл стратегия өзін ақтады және көптеген елдерде, әсіресе Үндістанда үлкен сұранысқа ие болды.
АҚШ нарығы жалпы жеткізілімнің 44 пайызын құраса, Үндістанда Windows ноутбуктерінің бағасы өсуі аясында MacBook Neo ең тартымды таңдауға айналды. Сарапшылардың пікірінше, Neo моделінің табысы Apple компаниясының дамушы нарықтардағы стратегиясын түбегейлі өзгертуі мүмкін.
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