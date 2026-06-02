Amazon компаниясы Ring камераларына байланысты сотқа берілді
Amazon компаниясы Ring ақылды есік қоңыраулары арқылы жеке өмірге қол сұқпаушылықты бұзды деген айыппен ұжымдық сотқа тартылды. Сиэтл қаласында Вирджиния штатының тұрғыны Чарльз Сигволт берген талап-арызда Ring құрылғыларындағы Familiar Faces функциясы жолаушылардың суреттерін олардың келісімінсіз сақтайтыны атап өтілген. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Familiar Faces функциясы өткен жылдың қыркүйегінде жарияланған болатын, ол жасанды интеллект көмегімен үйге жиі келетін адамдарды тануға мүмкіндік береді. Жүйе отбасы мүшелерін, көршілерді немесе курьерлерді анықтап, пайдаланушыға «есік алдында адам тұр» деген жалпы хабарламаның орнына нақтырақ хабарламалар жібереді. Пайдаланушылар бұл функцияны өздері қосуы керек болса да, құқық қорғаушылар камера объективінен өткен бөгде адамдар өз бет-әлпеттерінің сканерленуіне келісім бермегенін айтуда.
Талап-арызда миллиондаған американдықтар Ring қауіпсіздік камераларының жанынан өтіп бара жатқанда, өздері білмей бет-әлпетті тану жүйесінің нысанына айналғаны келтірілген. Amazon әзірге бұл жағдайға қатысты ресми түсініктеме берген жоқ. Бұған дейін компания бет-әлпет деректері шифрланатынын және ешкіммен бөлісілмейтінін, ал бейтаныс адамдардың деректері 30 күннен кейін автоматты түрде жойылатынын мәлімдеген еді.
Бұл Amazon үшін құпиялылыққа қатысты алғашқы мәселе емес. 2023 жылы компания FTC (АҚШ Федералдық сауда комиссиясы) мен 5,8 миллион долларлық айыппұл бойынша келісімге келген болатын. Ол кезде компания қызметкерлерінің клиенттердің жеке видеоларына негізсіз қол жеткізу құқығы болғаны анықталған. Сондай-ақ, Ring құқық қорғау органдарымен ынтымақтасып, полицияға рұқсат қағазынсыз видеоматериалдарды ұсынғаны үшін де сынға алынған еді.
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