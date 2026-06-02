Boeing 737-нің ресейлік баламасы MS-21 ұшағы 4 мың км-ге дейін ұша алады

·54·Технология
Boeing 737-нің ресейлік баламасы MS-21 ұшағы 4 мың км-ге дейін ұша алады

Ресейлік MS-21 ұшағы сертификаттау сынақтары барысында жақын арада 4 мың шақырымға дейінгі ұшу қашықтығын растайды деп күтілуде. Бұл туралы Біріккен авиациялық корпорацияның (ОАК) басшысы Вадим Бадеха TASS агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, лайнер бұл көрсеткішті одан әрі арттыру үшін үлкен әлеуетке ие. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Бадеха атап өткендей, мұндай параметрлер әуе компанияларын толығымен қанағаттандырады, өйткені олар қолданыстағы бағыттар желісінің 80–90 пайызын қамтиды. Қазіргі уақытта ОАК сайтында MS-21 ұшағының екі класты конфигурациядағы максималды ұшу қашықтығы 3830 км деп көрсетілген. Ұшақ 175 жолаушыға арналған, оның максималды ұшу салмағы 85 тоннаны құрайды.

ОАК басшысы бағдарлама дамыған сайын ұшақ сипаттамалары, соның ішінде ұшу қашықтығы 5 мың шақырымға дейін артуы мүмкін екенін жоққа шығармады. Сонымен қатар, «Яковлев» корпорациясы 2028 жылдың соңына дейін MS-21-дің қысқартылған нұсқасын жасау бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізетіні хабарланды. Оның негізінде жолаушы сыйымдылығы азырақ, бірақ ұшу қашықтығы ұзағырақ MS-21-210 моделін әзірлеу жоспарланған.

MS-21-310 — бұл ескірген Tu-154 және Tu-204 модельдерін, сондай-ақ шетелдік Boeing 737 және Airbus A320 баламаларын алмастыру үшін жасалған жаңа буын орта қашықтықтағы ресейлік жолаушылар ұшағы. Конструкцияның ерекшелігі — композиттік материалдардың жоғары үлесі (шамамен 40%), бұл оны ең заманауи ресейлік лайнерлердің біріне айналдырады.

Бұл модельдің алдыңғы прототиптерден басты айырмашылығы — заманауи Ресейде азаматтық авиация үшін жасалған алғашқы PD-14 отандық қозғалтқыштарының қолданылуы. Бұл қозғалтқыштар ұшақтың техникалық тәуелсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады.

АвиацияMS-21BoeingРесейТехнология
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ресейде Boeing 787 Dreamliner баламасы 7-10 жылдан кейін пайда боладыБүгін, 12:30VKontakte жаңа архитектураға көшті: сайт жылдамдығы айтарлықтай арттыБүгін, 12:25Жаңа осалдық сайттарға SSD арқылы пайдаланушыны бақылауға мүмкіндік бередіБүгін, 11:57ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады