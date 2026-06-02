Boeing 737-нің ресейлік баламасы MS-21 ұшағы 4 мың км-ге дейін ұша алады
Ресейлік MS-21 ұшағы сертификаттау сынақтары барысында жақын арада 4 мың шақырымға дейінгі ұшу қашықтығын растайды деп күтілуде. Бұл туралы Біріккен авиациялық корпорацияның (ОАК) басшысы Вадим Бадеха TASS агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, лайнер бұл көрсеткішті одан әрі арттыру үшін үлкен әлеуетке ие. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Бадеха атап өткендей, мұндай параметрлер әуе компанияларын толығымен қанағаттандырады, өйткені олар қолданыстағы бағыттар желісінің 80–90 пайызын қамтиды. Қазіргі уақытта ОАК сайтында MS-21 ұшағының екі класты конфигурациядағы максималды ұшу қашықтығы 3830 км деп көрсетілген. Ұшақ 175 жолаушыға арналған, оның максималды ұшу салмағы 85 тоннаны құрайды.
ОАК басшысы бағдарлама дамыған сайын ұшақ сипаттамалары, соның ішінде ұшу қашықтығы 5 мың шақырымға дейін артуы мүмкін екенін жоққа шығармады. Сонымен қатар, «Яковлев» корпорациясы 2028 жылдың соңына дейін MS-21-дің қысқартылған нұсқасын жасау бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізетіні хабарланды. Оның негізінде жолаушы сыйымдылығы азырақ, бірақ ұшу қашықтығы ұзағырақ MS-21-210 моделін әзірлеу жоспарланған.
MS-21-310 — бұл ескірген Tu-154 және Tu-204 модельдерін, сондай-ақ шетелдік Boeing 737 және Airbus A320 баламаларын алмастыру үшін жасалған жаңа буын орта қашықтықтағы ресейлік жолаушылар ұшағы. Конструкцияның ерекшелігі — композиттік материалдардың жоғары үлесі (шамамен 40%), бұл оны ең заманауи ресейлік лайнерлердің біріне айналдырады.
Бұл модельдің алдыңғы прототиптерден басты айырмашылығы — заманауи Ресейде азаматтық авиация үшін жасалған алғашқы PD-14 отандық қозғалтқыштарының қолданылуы. Бұл қозғалтқыштар ұшақтың техникалық тәуелсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады.
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