Martin Scorsese jasandy intellekt älemine qadam bastı

·42·Технология
Martin Scorsese jasandy intellekt älemine qadam bastı

Tanımalı rejisser Martin Scorsese kütilmegen jerden jasandy intellekt tehnologiyalarmen aynalısatın Black Forest Labs startapına seriktes äri keñeshi retinde qosıldı. New York Times basılımınıñ habarlauınsha, älem kinosınıñ tiri añızı bul tehnologiyanı tek storibordtar (kadrlar tizbeginiñ sızbaları) jasauda paydalanudı josparlap otır. Bul turalı Techcrunch.com habarlaydı .

"70 jıldan beri öz storibordtarımdı özim sızıp kelemin", — dedi rejisser öz mälimdemesinde. Onıñ aytuınsha, jaña qural öz ideyaların operatorlar men sahnalastıruşı suretşilerge äldeqayda tez äri tiimdi jetkizuge kömektesedi. Bul rejisserdiñ şığarmaşılıq procesin sezilerlik därejede jeñildetui kütilude.

Black Forest Labs Germaniyanıñ Frayburg qalasında ornalasqan, onda 70-ke juıq qızmetker eñbek etedi. Bul startap Adobe, Canva, Microsoft jäne Meta sekildi giganttardıñ suret jasar funksiyaların quattandıradı. Qazirgi tañda kompaniyanıñ narıqtıq qunı investorlar tarapınan 3,25 milliard dollarğa bağalanğan.

Qızıqtısı sol, bul startapqa Stable Diffusion jobasınıñ artında turğan komanda negiz qalğan. Wired basılımınıñ jazuınsha, kompaniya jaqında Elon Musk basqaruındağı xAI-men seriktes boludan bas tartqan. Munuñ sebebi Grok neyrotorlığındağı kontent qauipsizdigimen baylanıstı mäseleler ekeni aytıladı.

Scorsese sekildi konservativti şığarmaşınıñ bul qadamı Gollivudta jasandy intellektke degen közqarastıñ özgerip jatqanın körsetedi. Rejisser tehnologiyanı şekteuli şeñberde paydalanğanımen, bul kino industriyasınıñ AI-men integraciyalanuı muqarrar ekenin tağı bir märte däleldeydi.

Martin ScorseseJasandy IntellektBlack Forest LabsTehnologiyaGollivud
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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