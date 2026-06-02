Microsoft OpenClaw негізіндегі жаңа Scout жасанды интеллект көмекшісін таныстырды
2026 жылдың алғашқы апталарында OpenClaw жобасы технология әлемінде үлкен дүрбелең тудырып, көптеген сарапшыларды шексіз AI-агенттердің мүмкіндіктерімен таныстырған болатын. OpenAI бұл жобаның негізін қалаушыны өз командасына қосқаннан кейін жобаның қарқыны бәсеңдегенімен, оның әсері сақталды. Бүгін Microsoft компаниясы OpenClaw қуаты мен икемділігін Microsoft 365 жүйесіне енгізетін жаңа Scout көмекшісін іске қосқанын жариялады. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
OpenClaw фреймворкі негізінде жасалған Scout — бұл пайдаланушымен үнемі байланыста болатын, өзіндік тұлғасы мен стилі бар агенттік көмекші. Пайдаланушылар өздерінің Scout нұсқасына кез келген есімді бере алады (мысалы, Sebastian) және автоматтандырылуы керек тапсырмалар бойынша оған үнемі нұсқаулар бере алады. Microsoft вице-президенті Омар Шахиннің айтуынша, басты мақсат — пайдаланушының қажеттіліктеріне белсенді түрде бейімделетін көмекші жасау.
Scout әзірге Microsoft Frontier бағдарламасы арқылы ұсынылуда және оны пайдалану үшін GitHub Copilot жазылымы қажет. Жүйе бұлттық технологияларға негізделгенімен, ол жұмыс үстелі мен браузерлерде де жұмыс істейді. Бұл оны электрондық пошта, күнтізбе және басқа жүйелерге оңай қосуға мүмкіндік береді. Scout күнтізбені басқару және жиналыс күн тәртібін құру сияқты дайын дағдылармен қамтамасыз етілген.
Қауіпсіздік мәселелеріне келетін болсақ, Microsoft бақылаусыз агенттерге қатысты алаңдаушылықты жою үшін арнайы қорғаныс жүйесін енгізді. Scout құрамында орнатылған «саясатқа сәйкестік жүйесі» (policy conformance system) бар, ол көмекшінің нұсқауларға сәйкес жұмыс істеп жатқанын үнемі тексеріп отырады. Әрбір тексеру нәтижесі бойынша жеке аудит есебі қалыптастырылады.
Бұл жаңалық Microsoft Build конференциясы аясында ұсынылған бірқатар өнімдердің бөлігі болып табылады. Компания сонымен қатар аппараттық қамтамасыз етуге бағытталған Project Solara, Copilot жаңартуы және жаңа логикалық ойлаушы AI моделін де көрсетті. Scout көмекшісі пайдаланушылардың жұмыс стилін үйреніп, уақыт өте келе одан да ақылды және тәуелсіз агентке айналады.
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