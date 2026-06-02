Mobil Windows jäne Intel: Acer kompaniyası Predator Atlas 8 portativti oyın kompyuterin tanıstırdı
Acer kompaniyası Computex 2026 körmesinde öziniñ jaña Predator Atlas 8 portativti oyın kompyuterin körsetti. Bul ıqşam qurılğı jaña buındağı Intel Arc G3 processorı jäne Windows 11 Home operaciyalıq jüyesi negizinde jumıs isteydi jäne jolda oyın oynaudı unatındarğa arnalğan. Bul turalı Ixbt.com habarlaydı.
Qurılğı 8 dyuymdi, 1920 x 1200 pikseli IPS sensorli displeymen jabdıqtalğan. Ekran 120 Hz jañartu jıldamdığın, 500 nit jarıqtıqtı jäne VRR (Variable Refresh Rate) texnologiyasın qoldaydı. Qorğau üşin Corning Gorilla Glass Victus aynası paydalanılğan. Sonday-aq, gadjette 2 vattlı eki dinamik jäne şuıldı kemeytuşi eki mikrofon bar.
Texnikalıq jağınan Predator Atlas 8 modeli Intel Arc G3 nemese ARC G3 Extreme processorlarımen, 24 GB-qa deyin LPDDR5x operaciyalıq jadımen jäne 1 TB-qa deyin SSD jadımen qamtamasız etilgen. Akkumulyator sıyımdılığı tañdau boyınşa 60 nemese 80 W·sağattı quraydı. Suıtu jüyesi retinde eki jeldetkişi bar (olardıñ biri metall) Predator AeroBlade texnologiyası qoldanılğan.
Kompyuterde eki Thunderbolt 4 portı, microSD karta uyası jäne Intel Killer Wi-Fi 7 moduli bar. Qurılğınıñ salmağı 80 W·sağattıq batareyamen 770 grammdı quraydı. Oyın basqaru üşin tolıq ölşemdi analog joystikter jäne Xoll datchikteri bar L2/R2 triggerleri ornatılğan.
Qurılğınıñ özindik erekşeligi triggerlerdiñ eki rejimdi ötkizgishi bolıp tabıladı. Bul paydalanuşığa trigger basıluın jedel (şuterler üşin) nemese sılıq analog (jarıstar üşin) rejimge bir demde ötkizu mümkindigin beredi. Predator Atlas 8 satılımdarı 2026-jıldıñ qazan ayında bastaladı dep kütilude.
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