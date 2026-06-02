James Webb телескопы 3I/ATLAS жұлдызаралық кометасынан метан тапты

·39·Технология
James Webb телескопы 3I/ATLAS жұлдызаралық кометасынан метан тапты

James Webb ғарыштық телескопы алғаш рет 3I/ATLAS жұлдызаралық кометасынан тікелей метан газын анықтады. Бақылаулар бұл нысанның химиялық құрамы Күн жүйесіндегі көптеген кометалардан айтарлықтай өзгеше екенін және басқа планеталық жүйелердің қалыптасу кезеңіндегі жағдайларды көрсететінін дәлелдеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды. мәлімдейді.

Зерттеушілер телескоптың MIRI (орта инфрақызыл спектрді өлшейтін құрылғы) аспабын пайдаланды. Бақылаулар 2023 жылдың желтоқсанында, комета Күнге ең жақын нүктеден өтіп, одан 329–379 миллион шақырым қашықтыққа алыстап бара жатқан кезде жүргізілді. Метанның табылуы астрономдар үшін өте маңызды, себебі бұл газ мұз күйінен тез буланып кету қасиетіне ие.

Ғалымдардың болжамы бойынша, 3I/ATLAS құрамындағы метанның көп бөлігі ұзақ уақыт бойы ядро бетінің астында жасырын болған және Күн жылуы терең қабаттарға жеткенде бөліне бастаған. Сондай-ақ, кометадағы көмірқышқыл газының (CO2) мөлшері су буына қарағанда әлдеқайда жоғары екені расталды.

Бұған дейін анықталған жоғары азот концентрациясымен бірге бұл деректер нысанның біздің планеталық жүйемізден мүлдем басқа ортада қалыптасқанын көрсетеді. Шын мәнінде, 3I/ATLAS өзінде басқа жұлдыз жүйесінің миллиардтаған жылдар бұрынғы химиялық «мөрін» сақтап келеді.

Қазіргі уақытқа дейін астрономдар тек екі жұлдызаралық кометаны — 2019 жылы табылған 2I/Borisov пен осы 3I/ATLAS-ты егжей-тегжейлі зерттей алды. James Webb телескопының мүмкіндіктері мұндай сирек нысандарды бірнеше жыл бұрын мүмкін болмаған дәлдікпен талдауға жол ашуда.

James WebbҒарышАстрономияКометаNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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