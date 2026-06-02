Everand pen Fable birigip Amazon üstemdigine qarsı şıguda

·23·Технология
Everand pen Fable birigip Amazon üstemdigine qarsı şıguda

Scribd kompaniyasına tieseli Everand qızmeti sanlıq oqıw narıgındağı Amazon monopoliyasına şek qoyw maqsatımen jaña jazılım jüyesin jarıyaladı. Endi paydalanwşılar awdio kitaplardı, elektron kitaplardı jäne kitapqumarlar klubın bir paketke biriktiretin qızmetti paydalana aladı. Bul qadam Everand tarapınan 2025-jılı satıp alınğan Fable älewmettik oqıw qosımşasimen integraciyalanw nätijesinde jüzege astı. Bul turalı Techcrunch.com habarlaydı.

AQŞ narıgındağı jaña jazılım josparları ayına 11,99 dollardan bastaladı jäne paydalanwşılarğa 1,5 millionnan astam awdio jäne elektron kitaplar katalogına qol jetkizw mümkindigin beredi. Sonday-aq, jazılıwşılar Fable platformasındağı 200 mıñğa jwıq onlayn kitapqumarlar klubtarına qosıla aladı. Bir qosımşadağı oqıw nemese tıñdaw procesi ekinşi qosımşamen avtomatı türde sinxrondaladı, bul paydalanwşılar üşin qolaylılıq jaratadı.

Everand-tıñ bul usınısı Amazon-ğa tieseli Audible Premium Plus (ayına 14,95 $) qızmetine qatıstı äldeqayda bäsekege qabiletti dep sanaladı. Amazon qazirgi tañda Audible, Kindle jäne Goodreads sıyaqtı platformalar arqılı narqtı baqılap otır. Everand bolsa Fable-dağı 100 millionnan astam pikirler men reytingterdi öz jüyesine integraciyalaw arqılı paydalanwşılardıñ platformada köbirek waqıt ötkizwin qamtamasız etkişi keledi.

Qazirgi tañda tek Everand qana emes, Spotify da awdio kitaplar narıgına belsendi kirip jatır. Alaıda Everand öziniñ 2025-jılğı zerttewlerine süyene otırıp, oqırmandardıñ jartısınan köbi hem awdio, hem elektron formatın turaqtı paydalanatının atap ötedi. BookTok trendi jäne Gen Z urpagı arasında kitapqumarlar qogamdastıqtarına degen qızıgışılıqtıñ artwı Everand jäne Fable odağı üşin jaña mümkindikter aşwda.

EverandAmazonFableAwdio kitaptarTexnologiya
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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