Anduril-дің бұрынғы инженері композиттік бөлшектер өндірісі үшін 42 млн доллар жинады
Зак Икин өзінің жаңа стартап идеясын инвесторларға ұсынбас бұрын оны Палмер Лакимен бірге сынақтан өткізді. 2024 жылы Икин Лаки негізін қалаған Anduril қорғаныс компаниясынан кетіп, Layup Parts атты жаңа композиттік материалдар кәсіпорнын құрды. Anduril негізін қалаушылар Брайан Шимпф пен Мэтт Гримм оған жоба стратегиясы мен сторителлинг бойынша кеңес берді. Бұл дайындық курсы өз нәтижесін берді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды. деп жазады.
Екі жыл бұрын 9 миллион доллар көлемінде алғашқы инвестиция тартқан Икин, сейсенбі күні Series A кезеңінде тағы 42 миллион доллар жиналғанын жариялады. Marlinspike қоры бастаған бұл раундқа Cerberus Ventures, Pinegrove Venture Partners, сондай-ақ Founders Fund және Lux Capital сияқты инвесторлар қатысты. Калифорнияның Хантингтон-Бич қаласында орналасқан, небәрі 60 қызметкері бар стартап үшін бұл өте қомақты қаржы.
Layup Parts компаниясының басты мақсаты — көміртекті талшық (карбон) немесе шыны талшықты арнайы бөлшектерге тапсырыс беру процесін Amazon платформасындағыдай оңай әрі жылдам ету. Икин жиырма жылға жуық композиттік материалдармен жұмыс істеп келеді. Ол өз мансабын Chip Ganassi Racing командасында бастап, кейіннен Илон Маск негізін қалаған The Boring Company компаниясының алғашқы инженері болған еді.
2021 жылы Anduril компаниясында жұмыс істеп жүргенде, Икин өнеркәсіптік өндірісте төңкеріс болып жатқанын, бірақ композиттер саласы әлі де артта қалып жатқанын байқады. SendCutSend және Protolabs сияқты стартаптар прототиптерді жеткізу уақытын күрт қысқартқанымен, күрделі композиттік бөлшектер үшін мұндай шешім болмаған еді. Жаңа инвестициялар стартаптың қызметкерлер санын көбейтуге және ағымдағы жылы кеңірек өндірістік алаңға көшуге жұмсалады.
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