Anduril-дің бұрынғы инженері композиттік бөлшектер өндірісі үшін 42 млн доллар жинады

·51·Технология
Anduril-дің бұрынғы инженері композиттік бөлшектер өндірісі үшін 42 млн доллар жинады

Зак Икин өзінің жаңа стартап идеясын инвесторларға ұсынбас бұрын оны Палмер Лакимен бірге сынақтан өткізді. 2024 жылы Икин Лаки негізін қалаған Anduril қорғаныс компаниясынан кетіп, Layup Parts атты жаңа композиттік материалдар кәсіпорнын құрды. Anduril негізін қалаушылар Брайан Шимпф пен Мэтт Гримм оған жоба стратегиясы мен сторителлинг бойынша кеңес берді. Бұл дайындық курсы өз нәтижесін берді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды. деп жазады.

Екі жыл бұрын 9 миллион доллар көлемінде алғашқы инвестиция тартқан Икин, сейсенбі күні Series A кезеңінде тағы 42 миллион доллар жиналғанын жариялады. Marlinspike қоры бастаған бұл раундқа Cerberus Ventures, Pinegrove Venture Partners, сондай-ақ Founders Fund және Lux Capital сияқты инвесторлар қатысты. Калифорнияның Хантингтон-Бич қаласында орналасқан, небәрі 60 қызметкері бар стартап үшін бұл өте қомақты қаржы.

Layup Parts компаниясының басты мақсаты — көміртекті талшық (карбон) немесе шыны талшықты арнайы бөлшектерге тапсырыс беру процесін Amazon платформасындағыдай оңай әрі жылдам ету. Икин жиырма жылға жуық композиттік материалдармен жұмыс істеп келеді. Ол өз мансабын Chip Ganassi Racing командасында бастап, кейіннен Илон Маск негізін қалаған The Boring Company компаниясының алғашқы инженері болған еді.

2021 жылы Anduril компаниясында жұмыс істеп жүргенде, Икин өнеркәсіптік өндірісте төңкеріс болып жатқанын, бірақ композиттер саласы әлі де артта қалып жатқанын байқады. SendCutSend және Protolabs сияқты стартаптар прототиптерді жеткізу уақытын күрт қысқартқанымен, күрделі композиттік бөлшектер үшін мұндай шешім болмаған еді. Жаңа инвестициялар стартаптың қызметкерлер санын көбейтуге және ағымдағы жылы кеңірек өндірістік алаңға көшуге жұмсалады.

Layup PartsAndurilКомпозитТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ресейде Boeing 787 Dreamliner баламасы 7-10 жылдан кейін пайда боладыБүгін, 12:30VKontakte жаңа архитектураға көшті: сайт жылдамдығы айтарлықтай арттыБүгін, 12:25Жаңа осалдық сайттарға SSD арқылы пайдаланушыны бақылауға мүмкіндік бередіБүгін, 11:57ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады