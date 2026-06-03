Uber жасанды интеллект шығындарын бақылау үшін шектеулер енгізді

·41·Технология
Uber жасанды интеллект шығындарын бақылау үшін шектеулер енгізді

Жасанды интеллект технологиялары қымбаттап барады және көптеген компаниялар шығындарды азайту мақсатында оларды пайдалануды шектеуге мәжбүр. Бұл тізімге Uber де қосылды: компания ЖИ-ге жұмсалатын қомақты қаржыны бақылау үшін қызметкерлерге ішкі шектеулер енгізді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Bloomberg хабарлауынша, енді әрбір қызметкер және әрбір кодтау құралы (мысалы, Anthropic әзірлеген Claude Code немесе Cursor) үшін айына 1500 доллар көлемінде лимит белгіленді. Қызметкерлер өз шығындарын арнайы ішкі панель арқылы бақылай алады, бірақ ерекше жағдайларда басшылықтың рұқсатымен бұл лимиттен асып кетуге болады.

Бұл жаңалық көпшілік үшін күтпеген жағдай емес, өйткені сәуір айында Uber техникалық директоры компанияның бір жылдық ЖИ бюджетін небәрі төрт айдың ішінде жұмсап қойғанын мәлімдеген болатын. Бұған дейін The Information басылымы Uber өз қызметкерлерін жасанды интеллектіні мүмкіндігінше көп пайдалануға ынталандырғанын және ішкі рейтингтер арқылы оларды өзара бәсекеге шақырғанын жазған еді.

Uber басшысы Эндрю Макдональд та жақында ЖИ тиімділігіне қатысты күмән білдіріп, технологияны пайдалану мен жаңа тұтынушылық функциялар арасындағы нақты байланысты көру қиын екенін атап өтті. Бұл жағдай бүкіл технологиялық индустрия алдында тұрған үлкен мәселені көрсетеді: компаниялар ЖИ-ге миллиардтаған доллар құйып жатыр, бірақ инвестицияның қайтарымы (ROI) әзірге теориялық сипатта қалып отыр.

UberЖасанды ИнтеллектТехнологияClaude CodeCursor
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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