Кибердек дәуірі: Ірі технологиялық бақылауға қарсы шығармашылық бүлік
Өзін «ашық кодты жаман қыз» деп атайтын CC-мен сөйлескенде, ол сізге қызғылт түсті су перісі сөмкесінен жауап жазып отырған болуы мүмкін. Бұл жай ғана аксессуар емес, Raspberry Pi негізінде жасалған, электронды кітап оқитын, серверлерге қосылған және жергілікті AI жүйесімен жұмыс істейтін толық функционалды кибердек — қолдан жасалған ықшам компьютер. CC бағдарламалық инженерия саласында білімі болмаса да, Bimbo Tech блогы арқылы басқа әйелдерге де RAM-ның не екенін білмей-ақ, осындай құрылғыларды жасауды үйретуде. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Кибердек түсінігі алғаш рет Уильям Гибсонның 1984 жылғы «Нейромант» романында пайда болған. 2010 жылдары Raspberry Pi сияқты шағын компьютерлер нарыққа шыққанда, әуесқойлар өз құрылғыларын жабық қауымдастықтарда бөлісе бастады. Соңғы айларда әлеуметтік желілердегі әйелдердің арқасында бұл бағыт жаңа деңгейге көтерілді. Олар қара және күміс түсті стандартты гаджеттерден шаршап, технологияларға гипер-феминистік және көркемдік сипат беруде.
Қазір Instagram мен TikTok желілерінде ағаш пен мүктен жасалған, Game Boy ойындарын ойнайтын кибердектерді, 3D-принтерде басылған көне жәдігер түріндегі MP3 плеерлерді немесе дауыстық жазба жазатын үйрек пішінді компьютерлерді кездестіруге болады. Бұл жай ғана эстетика емес, Meta немесе Apple сияқты алпауыттардың тұрақты бақылауынан қашу және жеке деректер қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәсілі.
Бұл тренд адамдар ірі технологиялық компаниялардың біркелкілігінен шаршаған уақытта шарықтау шегіне жетті. CC атап өткендей, 1000 доллар төлеп сатып алынған iPhone сияқты құрылғыларды пайдаланушы өз қалауы бойынша өзгерте алмайды, әйтпесе кепілдік жойылады. Ал кибердектер пайдаланушыларға бақылауды өз қолдарына алуға және «қара жәшіктен» шығып, шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік береді.
…