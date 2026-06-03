Ғарыштағы деректер орталықтары бизнес үшін тым қымбатқа түсуі мүмкін
Жасанды интеллект пен бұлттық қызметтердің жедел өсуі компанияларды деректерді өңдеу орталықтары (ДӨО) үшін жаңа энергия көздерін іздеуге мәжбүр етуде. Соңғы жылдары ғарышта күн энергиясы есебінен жұмыс істейтін орбиталық деректер орталықтарын құру идеясы танымал болды. Алайда NASA Реактивті қозғалыс зертханасының ғалымы Вячеслав Турышевтің жаңа зерттеуі бұл тартымды концепция мен коммерциялық шындық арасында үлкен инженерлік алшақтық бар екенін көрсетеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Зерттеу аясында орбиталық орталықтардың жер үстіндегі нысандармен өзіндік құны мен тиімділігі бойынша бәсекелесе алу мүмкіндігін талдайтын математикалық модель жасалды. Онда жабдықтардың массасы, энергия тұтыну, Жермен байланыс мүмкіндіктері, радиация әсері және спутниктердің қызмет ету мерзімі ескерілді. Болжам бойынша, 2028 жылға қарай әлемдегі барлық деректер орталықтары жылына 325-тен 580 ТВт·сағ-қа дейін электр энергиясын тұтынады, бұл ғарыштағы есептеу жүйелеріне деген қызығушылықты арттыруда.
Орбитада тұрақты күн сәулесі болғанымен, физика заңдары бұл артықшылықтарды жоққа шығарады. Ең үлкен мәселе — салқындату жүйесі. Жерде серверлер ауа немесе сұйықтық көмегімен салқындатылса, вакуумда конвекция жоқ. Артық жылудан құтылудың жалғыз жолы — ғарышқа энергия тарататын алып радиаторлар. Мысалы, 1 МВт қуаты бар есептеу торабы үшін шамамен 5600 шаршы метр күн панельдері мен 2500 шаршы метр радиаторлар қажет.
Экономикалық есептеулер одан да күрделірек. Орбиталық деректер орталығы жер үстіндегі нысандармен бәсекелесе алуы үшін оны өндіру және орбитаға шығарудың жалпы құны бір килограмм үшін 250 доллардан 1000 долларға дейін болуы керек. Қазіргі коммерциялық ұшулар жабдықтың өз құнын есептемегеннің өзінде әлдеқайда қымбатқа түсуде. Сол себепті, ғарыштағы бұлттық платформалар әзірге тек теория болып қалуда.
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