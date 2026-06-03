Cyera киберқауіпсіздік стартапы 12 миллиард долларлық бағалауға жақындады
Деректерді сақтау қауіпсіздігімен айналысатын Cyera компаниясы Evolution Equity Partners басшылығымен жаңа инвестициялық кезеңді аяқтауда. Төрт сенімді дереккөздің мәліметінше, компания кемінде 300 миллион доллар инвестиция тартып, өз құнын 12 миллиард долларға жеткізеді деп күтілуде. Бұл мәміле Cyera-ны нарықтағы ең қымбат киберқауіпсіздік стартаптарының біріне айналдырады. Бұл туралы Techcrunch.com хабар береді.
Қазіргі уақытта Cyera компаниясының жылдық қайталанатын табысы (ARR) 150 миллион доллардан асқанымен, компания әлі пайдаға шыққан жоқ. Жаңа инвестициялық келісім компанияны оның жылдық табысынан 80 есе жоғары бағалауда. Мұндай жоғары көрсеткіш тіпті ең жылдам дамып келе жатқан AI стартаптары үшін де сирек кездеседі.
Дереккөздердің айтуынша, Cyera қазіргі уақытта табысынан гөрі көбірек қаражат жұмсауда. Шығындардың негізгі бөлігі сату бөлімі қызметкерлерін жалдауға бағытталған және Pitchbook мәліметтері бойынша, тек осы жылдың өзінде компания 500 жаңа жұмыс орнын ашты. Алайда, Cyera өкілдері келтірілген қаржылық цифрлардың шындыққа жанаспайтынын айтып, пікір беруден бас тартты.
2021 жылы құрылған Cyera ірі кәсіпорындарға өз деректерін жасанды интеллект (AI) арқылы жүзеге асырылатын кибершабуылдардан қорғауға көмектеседі. Компания клиенттерінің қатарында Fortune 500 тізіміндегі кәсіпорындардың бестен бір бөлігі бар. Соңғы айларда стартап өз капиталын тек операциялық шығындарды өтеуге ғана емес, сонымен қатар Ryft және Genie Security сияқты басқа киберқауіпсіздік стартаптарын сатып алуға да жұмсады.
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