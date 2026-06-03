Uber роботаксилерде қалдырылған оғаш заттар тізімін жариялады

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Uber роботаксилерде қалдырылған оғаш заттар тізімін жариялады

Uber компаниясы өзінің дәстүрлі "Lost & Found Index" есебін ұсынды. Соңғы 10 жыл ішінде жолаушылар қалдырған заттар тізімі қоғамның ерекше антропологиялық көрінісін бейнелеп келеді. Биылғы есепте негізгі назар жаңа бағытқа — роботаксилерге аударылды. Компанияның мәліметінше, өткен бір жыл ішінде жүргізушісіз басқарылатын көліктерде мыңдаған зат ұмытылған. Бұл туралы Techcrunch.com хабар береді.

Роботаксилерде қалдырылған заттар арасында смартфон, әмиян және кілттер сияқты кәдімгі нәрселерден бөлек, күтпеген заттар да кездеседі. Мысалы, жасанды тістер жиынтығы, "I Heart Hot Dads" жазулы сөмке, "Emotional Support Human" деп жазылған көк түсті кепка, Squishmallow ойыншықтары және Charli XCX постері солардың қатарында. Мұндай жағдайлар Uber желісінде роботаксилердің қаншалықты танымал болып бара жатқанын көрсетеді.

Қазіргі уақытта Uber өзінің AV (автономды көлік құралдары) бизнесін кеңейтуде. 2025 жылдың наурыз айында Остин қаласында "Waymo on Uber" қызметінің іске қосылуымен бұл сала жаңа кезеңге қадам басты. Сондай-ақ, компания Атланта, Лас-Вегас және Даллас сияқты қалаларда Waymo, Motional және Avride серіктестерімен жұмыс істеуде. Жүргізуші болмаған жағдайда да, жоғалған заттарды қайтару жүйесі тиімді жолға қойылған.

Егер жолаушы роботаксиде бір нәрсесін ұмытып қалдырса, оны қайтарып алу процесі кәдімгі сапарлармен бірдей: қосымша арқылы қолдау орталығына жүгіну қажет. Зат табылған соң, пайдаланушы 15 долларға Uber Courier арқылы жеткізу қызметін пайдалана алады немесе оны жеке AV-қоймадан алып кете алады.

Uber 2029 жылға қарай әлемдегі ең ірі автономды сапарлар операторына айналуды мақсат етіп отыр. Компания жыл соңына дейін әлемнің 15 қаласында роботакси қызметтерін іске қосуды жоспарлауда. Uber Autonomous Solutions бөлімі жүргізушісіз жүк көліктері мен жеткізу роботтарына арналған бағдарламалық қамтамасыз ету және сервистік қызметтерді ұсынады.

UberРоботаксиWaymoТехнологияАвтономды Көлік
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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