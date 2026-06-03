Ресейде алғашқы жеке ғарыш айлағы салынуда: Space Energy жобасы
Ресейдің Space Energy жеке ғарыш компаниясы елдегі алғашқы жеке ғарыш айлағын салу жобасын жүзеге асыру бойынша келісімге қол қою алдында тұр. Компанияның бас директоры Георгий Емелиннің айтуынша, жаңа ғарыш кешенін салу бойынша іргелі келісімдерге қол жеткізілді және қазір жобаны ресімдеу процесі жүріп жатыр. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Қазіргі уақытта жобаның негізгі назары нысанды орналастыру үшін ең қолайлы алаңды таңдауға аударылған. Space Energy басшылығы Приморье өлкесінің үкіметімен және Қиыр Шығыс федералды округіндегі уәкілетті органдармен тұрақты кеңесулер өткізуде. Болашақ ғарыш айлағының орналасқан жері мен техникалық параметрлері осы келіссөздер барысында нақтылануда.
Болашағы зор аумақтар таңдалғаннан кейін мамандар инженерлік-геодезиялық іздестіру жұмыстары мен топырақ талдауын бастайды. Бұл зерттеулер аумақ түпкілікті таңдалғаннан кейін бір-екі апта ішінде басталады деп күтілуде. Сондай-ақ, компания мемлекеттік қолдауы бар арнайы экономикалық аймақтарда нысанды орналастыру мүмкіндіктерін де қарастыруда.
Space Energy өкілдерінің атап өтуінше, жоба қауіпсіздік, экология және қала құрылысы ережелерін толық сақтау мақсатында мемлекеттік құрылымдармен тығыз ынтымақтастықта жүзеге асырылуда. Бұл жеке ғарыш айлағы Ресей ғарыш өнеркәсібінде жаңа дәуір бастап, коммерциялық ұшулар үшін қосымша мүмкіндіктер жасайды деп күтілуде.
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