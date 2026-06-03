Ресейде алғашқы жеке ғарыш айлағы салынуда: Space Energy жобасы

·44·Технология
Ресейде алғашқы жеке ғарыш айлағы салынуда: Space Energy жобасы

Ресейдің Space Energy жеке ғарыш компаниясы елдегі алғашқы жеке ғарыш айлағын салу жобасын жүзеге асыру бойынша келісімге қол қою алдында тұр. Компанияның бас директоры Георгий Емелиннің айтуынша, жаңа ғарыш кешенін салу бойынша іргелі келісімдерге қол жеткізілді және қазір жобаны ресімдеу процесі жүріп жатыр. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Қазіргі уақытта жобаның негізгі назары нысанды орналастыру үшін ең қолайлы алаңды таңдауға аударылған. Space Energy басшылығы Приморье өлкесінің үкіметімен және Қиыр Шығыс федералды округіндегі уәкілетті органдармен тұрақты кеңесулер өткізуде. Болашақ ғарыш айлағының орналасқан жері мен техникалық параметрлері осы келіссөздер барысында нақтылануда.

Болашағы зор аумақтар таңдалғаннан кейін мамандар инженерлік-геодезиялық іздестіру жұмыстары мен топырақ талдауын бастайды. Бұл зерттеулер аумақ түпкілікті таңдалғаннан кейін бір-екі апта ішінде басталады деп күтілуде. Сондай-ақ, компания мемлекеттік қолдауы бар арнайы экономикалық аймақтарда нысанды орналастыру мүмкіндіктерін де қарастыруда.

Space Energy өкілдерінің атап өтуінше, жоба қауіпсіздік, экология және қала құрылысы ережелерін толық сақтау мақсатында мемлекеттік құрылымдармен тығыз ынтымақтастықта жүзеге асырылуда. Бұл жеке ғарыш айлағы Ресей ғарыш өнеркәсібінде жаңа дәуір бастап, коммерциялық ұшулар үшін қосымша мүмкіндіктер жасайды деп күтілуде.

Space EnergyҒарыш айлағыРесейТехнологияҒарыш
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ресейде Boeing 787 Dreamliner баламасы 7-10 жылдан кейін пайда боладыБүгін, 12:30VKontakte жаңа архитектураға көшті: сайт жылдамдығы айтарлықтай арттыБүгін, 12:25Жаңа осалдық сайттарға SSD арқылы пайдаланушыны бақылауға мүмкіндік бередіБүгін, 11:57ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады