Үндістан Ресейден 200-ге дейін Ил-114-300 және SJ-100 ұшағын сатып алуы мүмкін

·49·Технология
Үндістан Ресейден 200-ге дейін Ил-114-300 және SJ-100 ұшағын сатып алуы мүмкін

Үндістан әуе компаниялары Ресейдің жаңа буынды Ил-114-300 және SJ-100 ұшақтарын сатып алуға үлкен қызығушылық танытуда. Бұл туралы Біріккен ұшақ құрылысы корпорациясының (ОАК) басшысы Вадим Бадеха ТАСС агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Ресей бұл әуе кемелерін Wings India көрмесінде көрсеткеннен кейін, үнді тарапы екі модельге деген қажеттілігін растады. Алдын ала мәліметтер бойынша, 100-ден 200-ге дейін ұшақ жеткізу туралы сөз болып отыр. Бадеха үнді нарығында мұндай типтегі машиналарға сұраныс өте жоғары екенін атап өтті.

Сонымен қатар, ОАК мен Үндістанның HAL компаниясы арасында SJ-100 ұшақтарын Үндістан аумағында лицензия негізінде құрастыру туралы келісімге қол қойылды. Сарапшылардың пікірінше, алғашқы "Superjet" өндірісі шамамен үш жылдан кейін басталуы мүмкін. Үндістан және оған көршілес елдер нарығы жалпы алғанда 200–300 ұшаққа мұқтаж.

Бұдан басқа, ОАК Үндістанның Flamingo Aerospace жеке компаниясымен алты Ил-114-300 ұшағын жеткізу бойынша алдын ала келісімшартқа қол қойды. Ресей тарапы Ил-114-300 моделін Үндістанда оқшаулау мүмкіндіктерін де қарастыруда.

АвиацияРесейҮндістанSJ-100Ил-114-300
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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