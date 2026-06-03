Кубиттер 1000 есе сенімді болды: Microsoft Majorana 2 процессорын таныстырды
Сан-Францискода өткен жыл сайынғы Build конференциясында Microsoft компаниясы жаңа буынды кванттық процессор — Majorana 2-ні таныстырды. Әзірлеушілердің айтуынша, чип компанияның Discovery атты жасанды интеллект платформасының көмегімен жасалған және оның құрылымы мен материалдар құрамында елеулі өзгерістер енгізілген. Жаңа процессор алдыңғы Majorana 1 нұсқасының орнын басты. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Microsoft Quantum бөлімшесінің вице-президенті Четан Наяктың атап өтуінше, Majorana 2-де тұрақтырақ топологиялық фазаны қалыптастыру үшін материалдар стегі жетілдірілген. Атап айтқанда, бірінші нұсқада асқын өткізгіш болған алюминийдің орнына қорғасын қолданылды. Сондай-ақ, жартылай өткізгіштің белсенді аймағы индий арсениді мен индий арсенид-антимониді комбинациясына жаңартылды. Бұл өзгерістер өнімділіктің айтарлықтай артуына ықпал етті.
Компания мамандарының түсіндіруінше, жаңа материалдар комбинациясы кванттық биттерді (кубиттерді) ғарыштық сәулелену мен электромагниттік кедергілерді қоса алғанда, сыртқы әсерлерден жақсырақ қорғайды. Мұндай факторлар дәстүрлі түрде кванттық есептеулердегі ең негізгі мәселелердің бірі болып келген еді. Жаңа архитектураға көшу нәтижесінде кубиттердің сенімділігі 1000 есе артты.
Қол жеткізілген жетістіктер Microsoft компаниясын технологияны дамыту жоспарларын қайта қарауға итермеледі. Четан Наяктың сөзінше, практикалық кванттық компьютер жасау бойынша «жол картасы» екі есе қысқартылды және енді компания бұл мақсатқа 2029 жылға дейін жетуді көздеп отыр. Мұндай компьютерлер қазіргі ең қуатты суперкомпьютерлер үшін мүмкін емес мәселелерді шешуге қабілетті болады.
Majorana 2 таныстырылымымен қатар, Microsoft өзінің Discovery платформасын көпшілікке іске қосқанын жариялады. Бұл агенттік жасанды интеллект инженерлерге жаңа процессорды жобалауға және оның құрылымдық нұсқаларын модельдеуге көмектесті. Discovery жүйесі ғылыми зерттеулерді автоматтандыруға, үлкен көлемді деректерді талдауға және жаңа материалдарды жасауды жылдамдатуға арналған.
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