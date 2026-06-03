Ресей «Ангара-А3» орта санатты зымыран жобасынан бас тартты
Ресейдің орта санатты «Ангара-А3» зымыран-тасығышын өндіру әзірге жоспарланбаған. Бұл туралы РФ үкіметі төрағасының бірінші орынбасары Денис Мантуров «Коммерсантъ» басылымына берген сұхбатында мәлімдеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Оның сөзінше, бұрын «Ангара-А3» нұсқасы қарастырылған еді, алайда қазіргі уақытта негізгі назар алғашқы сынақ ұшуын жүзеге асырған «Союз-5» зымыранына аударылған. «Ангара» тұқымдасы жеңіл және ауыр санатты зымыран-тасығыштарды қамтиды және экологиялық таза отын компоненттерін пайдаланады.
Еске сала кетейік, 2021 жылы «Роскосмос»-тың бұрынғы басшысы Дмитрий Рогозин «Ангара-А3» өндірілуі мүмкін екенін айтқан болатын. Алайда Мантуровтың атап өтуінше, қазір бұл жоба күн тәртібінде жоқ.
Жоспар бойынша, «Ангара-А3» төменгі жер орбитасына 14–17 тонна пайдалы жүк шығарып, әйгілі украиналық «Зенит» зымыранының орнын басуы тиіс еді. Ал «Союз-5» ең қуатты сұйық отынды RD-171 қозғалтқышымен жабдықталған және 18,5 тоннаға дейін жүк көтеру қабілетіне ие.
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