Ресей «Ангара-А3» орта санатты зымыран жобасынан бас тартты

·56·Технология
Ресей «Ангара-А3» орта санатты зымыран жобасынан бас тартты

Ресейдің орта санатты «Ангара-А3» зымыран-тасығышын өндіру әзірге жоспарланбаған. Бұл туралы РФ үкіметі төрағасының бірінші орынбасары Денис Мантуров «Коммерсантъ» басылымына берген сұхбатында мәлімдеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Оның сөзінше, бұрын «Ангара-А3» нұсқасы қарастырылған еді, алайда қазіргі уақытта негізгі назар алғашқы сынақ ұшуын жүзеге асырған «Союз-5» зымыранына аударылған. «Ангара» тұқымдасы жеңіл және ауыр санатты зымыран-тасығыштарды қамтиды және экологиялық таза отын компоненттерін пайдаланады.

Еске сала кетейік, 2021 жылы «Роскосмос»-тың бұрынғы басшысы Дмитрий Рогозин «Ангара-А3» өндірілуі мүмкін екенін айтқан болатын. Алайда Мантуровтың атап өтуінше, қазір бұл жоба күн тәртібінде жоқ.

Жоспар бойынша, «Ангара-А3» төменгі жер орбитасына 14–17 тонна пайдалы жүк шығарып, әйгілі украиналық «Зенит» зымыранының орнын басуы тиіс еді. Ал «Союз-5» ең қуатты сұйық отынды RD-171 қозғалтқышымен жабдықталған және 18,5 тоннаға дейін жүк көтеру қабілетіне ие.

РесейҒарышАнгара-А3Союз-5Технология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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