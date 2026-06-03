Ulefone Armor Mini 5: 100 долларлық ықшам және қорғалған смартфон

·72·Технология
Ulefone Armor Mini 5: 100 долларлық ықшам және қорғалған смартфон

Ulefone компаниясы түймелі телефон мен смартфон мүмкіндіктерін біріктірген ерекше Armor Mini 5 моделін ұсынды. Құрылғы Android 11 операциялық жүйесінде жұмыс істейді және қолданбаларды орнатуға мүмкіндік береді. Ол 240×320 пиксельді 2,8 дюймдік сенсорлық экранмен және физикалық пернетақтамен жабдықталған. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Смартфонның техникалық негізі ретінде он жылға жуық тарихы бар MediaTek MT6739 чипі таңдалды. Құрылғы 1 ГБ жедел және 8 ГБ тұрақты жадыға ие болып, 64 ГБ-қа дейінгі жад карталарын қолдайды. Сондай-ақ, онда екі SIM-карта ұясы бар және LTE желісінде жұмыс істеу мүмкіндігі қарастырылған.

Armor Mini 5 камерасының мүмкіндіктері өте қарапайым: алдыңғы және артқы жағында 0,3 мегапиксельдік датчиктер орнатылған. Құрылғының басты артықшылығы — оның төзімділігі: ол IP68, IP69K және MIL-STD-810H стандарттары бойынша қорғалған, суға, шаңға және соққыларға төтеп бере алады.

Гаджет 2500 мАч сыйымдылығы бар алынбалы аккумулятормен жабдықталған. Өндірушінің мәліметінше, бұл қуат күту режимінде 311 сағатқа дейін жетеді. Қазіргі уақытта бұл ерекше смартфонның бағасы 100 доллар деп белгіленді.

UlefoneСмартфонAndroidТехнологияГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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