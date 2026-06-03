Asus қорғалған ExpertCenter P200 AiO моноблогын таныстырды
Asus компаниясы кеңсе жұмыстарына арналған жаңа 24 дюймдік ExpertCenter P200 (PM240FA) моноблогын таныстырды. Бұл құрылғы арнайы ресепшндер, коворкинг орталықтары және стандартты жұмыс орындары үшін әзірленген болып, ықшам дизайнымен ерекшеленеді. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Моноблок жарықтығы 300 нитке жететін 23,8 дюймдік IPS Full HD экранымен жабдықталған. Сондай-ақ дисплей көзді қорғау бойынша TUV Rheinland сертификатына ие. Құрылғыға AMD компаниясының энергия үнемдейтін Athlon Silver, Ryzen 3 30 немесе Ryzen 5 40 (15 Вт) чиптері орнатылған.
Техникалық сипаттамалары бойынша ExpertCenter P200 16 ГБ-қа дейінгі LPDDR5X жедел жады мен 512 ГБ-қа дейінгі PCIe 4.0 SSD жинақтауышын қолдайды. Бейнеқоңыраулар үшін арнайы механикалық пердесі бар 1080p веб-камера қарастырылған.
Қосылу интерфейстері корпустың бүйір және артқы панельдерінде орналасқан, олардың қатарында USB-C, USB-A, Ethernet және HDMI 2.1 порттары бар. Сымсыз байланыс үшін Wi-Fi 6E және Bluetooth 5.4 модульдері жауап береді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында TPM модулі және NIST стандартындағы BIOS жүйесі енгізілген.
Құрылғының корпусы АҚШ-тың MIL-STD-810H әскери стандартының талаптарына толық сәйкес келеді, бұл оның төзімділігіне кепілдік береді. Моноблоктың салмағы 5,5 кг құрайды. Әзірге өнімнің бағасы мен сатылымға шығу күні жарияланбады.
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