МС-21 және SJ-100 ұшақтары Wi-Fi және мультимедиялық жүйелермен жабдықталады

·28·Технология
МС-21 және SJ-100 ұшақтары Wi-Fi және мультимедиялық жүйелермен жабдықталады

Ресейдің жаңа МС-21 және SJ-100 жолаушы ұшақтары спутниктік интернет, Wi-Fi және ойын-сауық жүйелерімен жабдықталады. Бұл технологияларды толығымен отандық құрал-жабдықтар негізінде жүзеге асыру көзделген. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Біріккен әуе құрылысы корпорациясының (ОАК) басшысы Вадим Бадеханың айтуынша, тиісті техникалық шешімдер лайнерлер конструкциясына енгізілген. Оның сөзінше, ұшу кезіндегі интернет байланысы толығымен ресейлік құрал-жабдықтар арқылы қамтамасыз етіледі.

Бұл шара шетелдік технологияларға тәуелділікті азайтуға және ұшу барысында үздіксіз цифрлық қызметтерді ұсынуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, салонның соңғы конфигурациясы — орындықтардағы экрандар мен басқа да жайлылықтар әуе компанияларының талабына сай жасақталады.

ОАК өкілдері жаңа ұшақтарды әзірлеуде жолаушылар жайлылығын арттыруға ерекше назар аударылып отырғанын атап өтті. Заманауи мультимедиялық жүйелер ұшу сапасын жаңа деңгейге көтереді деп күтілуде.

АвиацияТехнологияМС-21SJ-100Wi-Fi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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