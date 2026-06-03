Ғарышпен байланыс: Ресейде алыс қашықтық жүйелері жетілдірілді
Мәскеу авиация институтының мамандары алыс ғарыштағы аппараттармен байланыс сенімділігін арттыруға бағытталған зерттеулер сериясын аяқтады. Бұл әзірлемелер бортындағы байланыс жүйелеріне кедергі келтіруі мүмкін электр-ракеталық қозғалтқыштарды пайдаланатын планетааралық миссияларға арналған. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Жоба аясындағы негізгі шешімдердің бірі сигналдарды соқыр бөлу әдістерін, соның ішінде тәуелсіз компоненттерді талдауды қолдану болды. Мұндай тәсіл пайдалы сигналды статистикалық сипаттамалар негізінде шуылдан бөліп алуға мүмкіндік береді. Бұл Жерден жүздеген миллион шақырым қашықтықта жұмыс істейтін аппараттар үшін ғылыми-техникалық міндеттерді орындауда өте маңызды.
Ғалымдар сондай-ақ ретрансляторларды пайдаланудың жаңа әдісін ұсынды. Оларды қатаң орбиталарға орналастырудың орнына, электр-ракеталық қозғалтқышы бар серік-ретрансляторларды негізгі ғарыш кемесінің бағытымен үйлестірілген жеке траекторияларға шығару көзделуде. Зерттеушілердің пікірінше, бұл бүкіл ұшу барысында тұрақты байланысты қамтамасыз етеді.
Алынған нәтижелер күрделі планетааралық бағдарламаларды жүзеге асыру үшін жаңа технологиялық негіз жасайды және алыс қашықтықтарда сенімді байланыс орнату мүмкіндіктерін кеңейтеді. Қазіргі уақытта бұл әзірлемелер практикалық сынақтан өткізу үшін зымыран-ғарыш саласының мамандандырылған кәсіпорындарына тапсырылды.
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