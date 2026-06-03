Apple Pay орнына: ВТБ iPhone арқылы байланыссыз төлемді іске қосты
Петербург халықаралық экономикалық форумы (ПХЭФ-2026) аясында ВТБ банкі iPhone пайдаланушылары үшін жаңа байланыссыз төлем қызметі іске қосылғанын жариялады. Бұл технология Apple Pay жүйесіне балама ретінде әзірленген және пайдаланушыларға смартфон арқылы сауда жасауға мүмкіндік береді. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Жаңа сервис Ұлттық төлем карталары жүйесінің (ҰТКЖ) «Волна» технологиясына негізделген. Қызметті пайдалану үшін клиенттер өздерінің «Мир» карталарын «ВТБ Онлайн» қосымшасы арқылы платформаға байланыстыруы қажет. Төлем процесі Bluetooth технологиясы арқылы жүзеге асырылады: пайдаланушы iPhone құрылғысында Bluetooth-ды қосып, сервисті ашып, транзакцияны растаса жеткілікті.
Банк мамандарының түсіндіруінше, жүйе терминал мен смартфон арасында деректер алмасу үшін «Bluetooth Low Energy» хаттамасын пайдаланады. Бұл әдістің негізгі артықшылығы – төлемді жүзеге асыру кезінде смартфонның интернетке қосылуы міндетті емес. Қаражат байланыстырылған картадан шегеріледі және сауда үшін рубльмен кэшбэк ұсынылады.
Қазіргі уақытта ВТБ бұл төлем сценарийін өз терминалдарының бірқатарында енгізіп үлгерді. Болашақта осы технологияны қолдайтын құрылғылар санын айтарлықтай арттыру жоспарлануда. Бұл Ресейдегі iPhone иелері үшін Apple Pay шектеулерінен кейінгі ең ыңғайлы шешімдердің біріне айналады деп күтілуде.
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