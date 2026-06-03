Санкт-Петербургте мобильді интернеттің жаппай істен шығуы байқалуда

·97·Технология
Санкт-Петербургте мобильді интернеттің жаппай істен шығуы байқалуда

3 маусымда Санкт-Петербург пен Ленинград облысында мобильді интернет жұмысында елеулі үзілістер тіркелуде. Пайдаланушылар онлайн-сервистерге қол жеткізуде жаппай мәселелерге тап болғанын хабарлауда, ал detector404 мониторинг жүйесі өңірдегі шағымдар санының күрт өскенін растады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Ақаулар күн бойы байқалып, мобильді желілерге де, жекелеген цифрлық платформаларға да әсер етуде. Ең көп шағым түскен сервистер қатарында VDSina (шамамен 30%) және Дядя Ваня VPN (27%) көш бастап тұр. Сондай-ақ Т-Мобайл, Т-Банк және Скайнет пайдаланушылары да байланыс сапасына наразы.

Мәселелердің жалпы құрылымында «толық үзілу» жағдайлары 76%-ды құрайды. Сонымен қатар мобильді қосымшалардың (16%), веб-сайттардың (5%) және кейбір арнайы сервистердің (2%) жұмыс істемейтіні тіркелген. Қала мен облыстың кейбір аудандарында сайттар жүктелмей, мессенджерлер, навигация қызметтері және онлайн-карталар істен шыққан.

Ақаулар тұрақсыз сипатқа ие: кейбір абоненттерде байланыс мезгіл-мезгіл қалпына келіп, кейін қайтадан жоғалуда. Айта кету керек, 2026 жылы Ресейде қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету мақсатында мобильді интернет мезгіл-мезгіл тұрақсыз жұмыс істеуі мүмкін, алайда сымды интернет қалыпты режимде жұмыс істеуде.

ИнтернетРесейТехнологияҮзілісМобильді Байланыс
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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