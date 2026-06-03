Магниттік дауылдар навигация дәлдігін 50%-ға дейін төмендететіні анықталды
Пермь ұлттық зерттеу политехникалық университетінің зерттеушісі Антон Тютюков геомагниттік дауылдардың спутниктік навигациялық жүйелердің жұмысына әсерін зерттеді. Зерттеу нәтижелеріне сәйкес, мұндай кезеңдерде өлшеу дәлдігі айтарлықтай нашарлайды және кейбір жағдайларда қателік деңгейі 50%-ға дейін өсуі мүмкін. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Қарапайым пайдаланушылар үшін, мысалы, смартфондағы карталарда координаттарды анықтау дәлдігі 14%-ға төмендейді. Алайда, ең үлкен мәселе күтпеген секірістерде байқалады: навигация белгісінің бір нүктеден екіншісіне ретсіз жылжуы 33%-дан 50%-ға дейін артады. Бұл жағдай навигатордың орынды көшенің қарсы бетінде немесе дұрыс емес ғимарат дәлізінде көрсетуіне әкеледі.
Геомагниттік ауытқулар әсіресе биіктікті анықтауда елеулі мәселелер тудырады. Геодезистер, құрылысшылар және маркшейдерлер үшін бұл параметр өте маңызды. Зерттеуге сәйкес, магниттік дауылдар кезінде биіктікті өлшеудегі қателік 20%-ға артады, бұл іргетас құю немесе конструкцияларды монтаждау кезінде сыни қателіктерге әкелуі мүмкін.
Орналасу координаттарын анықтаудағы орташа қателік 23,5%-ға артады, ал нәтижелердің ауытқуы 50%-ға жетеді. Бұл нысанның нақты орнының есептелген нүктеден ондаған сантиметрге жылжуын білдіреді. Мұндай ауытқулар жоғары дәлдіктегі спутниктік навигацияны қажет ететін құрылыс және мониторинг жұмыстарында қауіпті болып саналады.
Зерттеу барысында күтпеген эффект те анықталды: тыныш күндері күшті ақаулар көбірек станцияларда байқалады, бірақ дауылды күндері қателіктің орташа мәні әлдеқайда жоғары болады. Болжамдарға сәйкес, геомагниттік өрістің жаһандық бұзылуы шуылдардың жалпы статистикасын өзгертіп, жергілікті қателік көздерін басып тастағандай әсер етеді.
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