ChatGPT тарихта 1 миллиард пайдаланушыға жеткен ең жылдам қосымша атанды

·33·Технология
ChatGPT тарихта 1 миллиард пайдаланушыға жеткен ең жылдам қосымша атанды

OpenAI компаниясының ChatGPT қосымшасы бүкіл әлем бойынша айлық белсенді пайдаланушылар саны жағынан 1 миллиардтық межені бағындырды. Sensor Tower талдау компаниясының мәліметтеріне сәйкес, бұл сервистің адамзат тарихындағы ең жылдам өсетін қосымша ретінде тіркелді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

ChatGPT бұл нәтижеге іске қосылғаннан кейін шамамен үш жыл өткен соң қол жеткізді. Бұл көрсеткіш бойынша ол Google Maps, TikTok, Instagram және YouTube сияқты алпауыттардың өсу қарқынын артта қалдыруға мүмкіндік алды. Жасанды интеллект саласындағы бәсекелестіктің күшеюі пайдаланушылардың платформаларда өткізетін уақытына да әсер етуде.

Зерттеулерге сәйкес, 2026 жылдың бірінші тоқсанында Anthropic компаниясының Claude қосымшасын орнатқан америкалық пайдаланушылар ChatGPT платформасында алдыңғы сегіз айлық орташа көрсеткішке қарағанда 5%-ға аз уақыт өткізе бастады. Қазіргі уақытта Claude қосымшасының айлық белсенді пайдаланушыларының саны 56 миллионды құрайды.

Сонымен қатар, жасанды интеллект нарығында ірі қаржылық өзгерістер күтілуде. Anthropic компаниясы АҚШ-та акцияларды бастапқы жария орналастыру (IPO) үшін құпия түрде өтінім берді. Reuters агенттігінің хабарлауынша, OpenAI де алдағы апталарда өз IPO процесін бастауға дайындалуда.

Sensor Tower мәліметтеріне сәйкес, Claude қосымшасының жылдық өсу қарқыны 640%-ды құрап, бұл жағынан ChatGPT (62%) көрсеткішінен айтарлықтай озып кеткенімен, жалпы пайдаланушылар саны бойынша OpenAI әлі де абсолютті көшбасшылығын сақтап қалуда.

ChatGPTOpenAIЖасанды ИнтеллектClaudeТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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