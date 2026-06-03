Rocket Lab жаңа Neutron зымыранының Archimedes қозғалтқыштарын таныстырды

·132·Технология
Rocket Lab жаңа Neutron зымыранының Archimedes қозғалтқыштарын таныстырды

Rocket Lab компаниясы Neutron зымыранының бірінші сатысының күштік құрылымына Archimedes қозғалтқыштарын орнату процесі бейнеленген әсерлі фотосуреттерді жариялады. Бұл сынақтар зымыранды толық құрастырудан бұрынғы маңызды кезең болып табылады. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Суреттерден оқшауланған құбырлар, сым шоғырлары және бекіту интерфейстері бар барлық құрамдас бөліктерімен бірге қуатты метан қозғалтқышын көруге болады. Инженерлер нақты жабдықтағы барлық қосылыстардың цифрлық модельге толық сәйкес келетінін сәтті тексерді.

Келесі қадам — зымыранды толық интеграциялау және алғашқы орбиталық ұшудан бұрын жерүсті сынақтарын жүргізу. Neutron — орташа жүк көтергіштікке ие зымыран, оның бірінші сатысы көп рет пайдалануға арналған.

Тоғыз Archimedes қозғалтқышы төменгі жер орбитасына 13 тоннаға дейін жүк шығаруды қамтамасыз етеді. Rocket Lab бас директоры Питер Бек компания көп рет пайдаланылатын Neutron зымыранын 2026 жылдың төртінші тоқсанында ұшыру жоспарына сәйкес жұмыс істеп жатқанын атап өтті.

Rocket LabNeutronArchimedesҒарышТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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