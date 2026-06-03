Beeline алаяқтарға қарсы: Киберәжеге Кибербала серік болды
«ВымпелКом» операторы (Beeline бренді) телефон алаяқтығымен күрес жүйесін кеңейтті. Бұрын егде жастағы адамдар атынан қылмыскерлермен сөйлескен «Киберәже» (Kiberbabushka) ЖИ моделіне енді жаңа кейіпкер — «Кибербала» (Kiberpatsan) қосылды. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Жаңа жасанды интеллект моделі дәл жасөспірімдерді алдауға бағытталған сценарийлерге маманданған. Компания мәліметінше, болашақта «киберотбасы» құрамын одан әрі байыту жоспарлануда. Бұл ретте алаяқ кез келген абонентке қоңырау шалғанда, нөмір иесінің профиліне сәйкес келетін виртуалды әңгімелесушіге тап болады.
Технология келесідей жұмыс істейді: алгоритм алаяқтан келген қоңырауды талдайды, содан кейін үлкен тілдік модель (LLM) контекстке сай жауап мәтінін генерациялайды. Бұл мәтін нақты уақыт режимінде сөйлеуге айналдырылып, қылмыскерге жіберіледі. Негізгі мақсат — алаяқты шынайы адаммен сөйлесіп тұрғанына сендіріп, оның уақыты мен ресурстарын босқа шығындату.
Beeline мамандарының түсіндіруінше, жасөспірімдер алаяқтар үшін егде жастағы адамдардан кейінгі ең негізгі қауіп тобына кіреді. Қылмыскерлер көбінесе өздерін мектеп, жоғары оқу орны немесе мемлекеттік орган қызметкері ретінде таныстырып, балалардан жеке деректерді алуды немесе белгілі бір әрекеттерді орындауды талап етуге тырысады.
«Кибербала» дәл осындай айла-тәсілдерді тануға және оларға сенімді түрде жауап қайтаруға үйретілген. Аталған қызмет «Менің қауіпсіздігім» сервисі пайдаланушылары үшін тегін базалық тарифте қолжетімді. Антифрод жөніндегі директор Петр Алферовтың атап өтуінше, жобаның іске қосылуы жазғы демалыс кезінде балалардың қауіпсіздігін күшейтуге қызмет етеді.
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