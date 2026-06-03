Ресейде 5G желісін құру байланыс операторларына ірі зиян келтіруі мүмкін

·45·Технология
Ресейде 5G желісін құру байланыс операторларына ірі зиян келтіруі мүмкін

Ресейлік байланыс операторлары 5G технологиясын дамытуда елеулі кедергілерге тап болуда. Бөлінген жиіліктер жаңа стандарттың жылдамдығын арттырмайды, тек смартфон экранында белгі ретінде көрінеді. «Коммерсант» басылымының МТС зерттеуіне сілтеме жасап хабарлауынша, қазіргі жағдайда операторлар тұтынушылық сегментте ондаған миллиард рубль шығынға ұшырау қаупінде тұр. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

2036 жылға дейін 5G желісін енгізуге арналған жалпы капитал шығындар 335 миллиард рубльден асуы мүмкін, оның 286 миллиарды B2C сегментіне тиесілі. Болжам бойынша, дәл осы бағыт 84 миллиард рубль шығын әкеледі деп күтілуде. Керісінше, корпоративтік B2B сегменті өнеркәсіптік және инфрақұрылымдық қолдану есебінен 63 миллиард рубльге дейін пайда әкелуі мүмкін.

Негізгі мәселе ретінде 4,8–4,99 ГГц жиілік диапазоны көрсетілуде. Бұл диапазон 5G үшін оңтайлы саналатын 3,4–3,8 ГГц жиіліктеріне қарағанда 1,5–2 есе көп тірек станцияларын орнатуды талап етеді. Анықтама үшін: оңтайлы жиіліктер қазіргі уақытта күштік құрылымдармен бос емес. Мұндай жағдайда жылдамдық өсімі минималды болады, пайдаланушылар тек формальды түрде 5G белгісін көреді.

Қосымша қиындықтар отандық жабдықтар мен үйлесімді құрылғылардың тапшылығына байланысты — қазір олардың үлесі небәрі 3%-ды құрайды. Жоспар бойынша, алғашқы коммерциялық 5G желілері 2027 жылы Мәскеу, Санкт-Петербург және Новосібірде, ал 2029 жылға қарай барлық миллиондық қалаларда іске қосылуы тиіс. Сондай-ақ, iPhone пайдаланушыларына бұл технологияны қолдану мүмкіндігі күтілмейді.

5GРесейБайланысiPhoneТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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