Max мессенджерінде Санкт-Петербург бойынша тегін экскурсиялар іске қосылды
Max мессенджерінің командасы пайдаланушылар үшін қызықты бастаманың іске қосылғанын хабарлады. 2026 жылдың 4 маусымынан 29 маусымына дейін Max пайдаланушылары үшін Санкт-Петербург өзендері мен каналдары бойынша авторлық экскурсиялар сериясы ұйымдастырылады. Жобаға ірі компаниялар мен БАҚ қатысуда. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Бағдарлама аясында әрқайсысы 50 жолаушыға арналған он тақырыптық экскурсия ұсынылады. Жобаға журналист Ксения Собчак, тележүргізуші Азамат Мусағалиев және актриса Мария Кравченко сияқты танымал тұлғалар қатысып, қаладағы сүйікті орындары туралы әңгімелерімен бөліседі.
Бағыттар тақырыбы әртүрлі: «VK PRO SPORT» медиа-каналынан спорттық серуен мен Мариин театрынан мәдени маршруттан бастап, «Вокруг света» журналы мен «Кунсткамера» мұражайы дайындаған ғылыми экскурсияларға дейін бар. 15 маусымнан бастап бағдарламаға жаңа қатысушылар қосылады.
Атап айтқанда, «Mash na Moyke» арнасы қаланың әйгілі қылмыстық оқиғаларына негізделген маршрутты, ал «Канал про Каналы» жазушы Александр Цыпкинмен бірлесіп әдеби серуенді ұсынады. Бұл іс-шараларға қатысу мүлдем тегін.
Экскурсияға қатысу үшін Max қосымшасындағы @boat_bot чат-боты арқылы тіркеліп, ыңғайлы уақыт пен тақырыпты таңдап, электронды билет алсаңыз жеткілікті. Әрбір пайдаланушы бір теплоходқа төрт орынға дейін брондай алады.
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