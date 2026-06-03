Wildberries жеке мессенджерін әзірлеуде
Wildberries компаниясы жеке мессенджерін әзірлеу үстінде. Бұл туралы Wildberries & Russ (RVB) басшысы Татьяна Ким хабарлады. Қазіргі уақытта бұл платформа қызметкерлер үшін тестілеу режимінде іске қосылған және ол ең алдымен команда ішіндегі байланыс мәселелерін шешуге бағытталған. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Татьяна Кимнің сөзінше, жобамен айналысып жатқан мамандардың жоспарлары ауқымды. Олар тек ішкі қажеттіліктерді өтеп қана қоймай, болашақта халықаралық алаңдарды қоса алғанда, кең нарыққа шығатын өнім жасауды көздеп отыр. Қазіргі кезеңде негізгі назар жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге аударылған.
Мұндай мессенджер жасау идеясы компанияның Russ-пен бірігуінен кейін пайда болды. Бұл шешім Ресейдегі ең ірі сыртқы жарнама операторымен ынтымақтастық аясындағы логикалық қадам ретінде бағалануда. Дегенмен, нарықтың бұл бағытта өте бәсекеге қабілетті екені мойындалды.
Wildberries басшысы елдегі жазылу бизнес модельдеріне қатысты сыни пікірлерін де білдірді. Оның айтуынша, егер компания бұл нарыққа кірсе, міндетті түрде жаңа және ерекше шешімдерді ұсынуы қажет болады. Қазіргі уақытта компания Wibes деп аталатын видеодүкен платформасын да дамытуда.
Wibes платформасында мессенджердің қарапайым нұсқасы қазірдің өзінде бар. Әзірге онда топтық чаттар құру мүмкіндігі жоқ, бірақ әзірлеушілер бұл функцияның жақын арада қосылатынын уәде етуде. Wildberries өз экожүйесін кеңейту арқылы пайдаланушылар үшін одан да қолайлы жағдайлар жасауды көздейді.
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